"Métro, boulot, cogito"… Mais "cogito", c’est quand j’ai le temps

Dans "Philocomix", volume 3, Jean-Philippe Thivet et Jérôme Vermer récidivent. Et secouent la grande histoire de la philosophie pour éclairer le turbin, le boulot, notre emploi, vos métiers. L'auteur, éditeur et le prof' d'agrégé de philo se sont assis autour de la table pour parler boulot.