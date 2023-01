Comment briller dans la vie ?

Petite fille émigrée de la guerre civile espagnole, elle a connu les humiliations des réfugiés qui n'ont pas les codes, le bien parler ou l'aisance du milieu qu'ils sont censés intégrer. Comment faire pour trouver sa place parmi ceux dont on se sent exclu ? Dorénavant armée de son expérience de psychiatre et du prestige acquis par ses nombreux livres - dont la percutante Compagnie des spectres et Pas pleurer qui lui valut le prix Goncourt en 2014 -, elle explore les stratagèmes et supercheries qui permettent de se distinguer de la mêlée du tout-venant. Elle y va avec une méchanceté tonique et une effronterie mâtinée d'ironie, auscultant l'esprit de performance qui tourmente nos sociétés si avides de gagner et si rageuses de perdre. Au fil de questions pertinentes quand elles ne sont pas impertinentes, elle distribue quelques recommandations susceptibles d'étayer les efforts de ceux qui veulent à tout prix émerger de l'anonymat et, selon la formule, réussir dans la vie plus que réussir sa vie.

Toutes catégories d’humains concernées

Défrichant le terrain, elle conseille d'abord d'éloigner de soi ceux qui ne sont pas utiles à ce dessein et pointe quelques exemples de réussite incontestable tels l'idole idolâtre d'elle-même ou l'homme influent sous ses jeux troubles. Considérant que toutes catégories d'humains sont concernées par ce besoin de gagner sur les autres, elle s'intéresse plus particulièrement aux écrivains, milieu qu'elle connaît bien. Elle suggère notamment ceux à éviter et apporte son expérience aux rapports avec les politiques, les éditeurs, les critiques littéraires "qui commettent des assassinats jamais sanctionnés par la justice"… Elle énonce surtout quelques règles essentielles pour rallier l'intérêt du grand public comme se tenir à une moyenne rassurante ou faire scandale "mais c'est plus risqué" ou comme éblouir les soirées mondaines en discriminant les nouveautés qu'on n'a pas lues, ce dont dispense d'ailleurs allègrement l'usage des réseaux sociaux.

Jeu d’empoigne

Dans ce jeu d’empoigne où elle n’épargne ni personne ni elle-même, Lydie Salvayre déjoue avec une méchanceté décapante les intrigues, hypocrisies, flatteries indispensables à quiconque est mû par un projet de succès invétéré. Mais, conclut-elle, si on n’est pas doué pour les tyrannies du pouvoir, si on préfère être estimé par des personnes estimables plus qu’obtenir la bénédiction des puissants, si on n’a pas l’irrépressible besoin de devenir sujet d’adulation de foules inconstantes, mieux vaut se débarrasser de son livre. Cet ultime conseil ne mérite sûrement pas d’être pris au sérieux.

-->★ ★ ★ Lydie Salvayre | Irréfutable essai de successologie | Essai satirique | Seuil, 176 pp., Prix 17,50 €, version numérique 13 €

EXTRAIT

“Le succès est une dope qui doit se consommer sur-le-champ… Les louanges qui vous avaient porté aux nues peuvent en un instant se muer en disgrâce et en se retournant vous faire tomber de haut.”