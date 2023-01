Les professeurs de l'Université libre de Bruxelles, Olivier Corten et Pierre Klein se prêtent avec brio à l'exercice de la vulgarisation dans une bande dessinée remarquablement illustrée par Gérard Bedoret. De leur côté, Benjamin Vokar et Fifi exposent le cynisme du commerce des armes. Edifiant.

Une passionnante histoire dessinée du droit international, rempart fragile et inachevé

Le droit international n’empêche pas le déclenchement des guerres d’agression, comme en témoigne l’histoire violente qui s’écrit depuis bientôt un an en Ukraine. Il n’est pas non plus une garantie absolue contre la torture, les traitements dégradants, les discriminations...