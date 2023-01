Doublement sacré par le Pulitzer, Colson Whitehead se réinvente sans complexe dans "Harlem Shuffle"

L'auteur de "The Underground Railway" signe un polar captivant, plus humain que noir.

En juillet 2019, Colson Whitehead avait les honneurs de la une du célèbre magazine américain Time sous le titre America's Storyteller. Pareille consécration d'un écrivain n'était plus arrivée depuis 2010 : Jonathan Franzen était alors élu Great American Novelist au moment de la parution de Freedom. Mitchell S. Jackson, qui signait le portrait en pages intérieures, expliquait que "Whitehead est indéniablement l'un des plus grands de sa génération. À vrai dire, étant donné son âge, son succès, sa productivité et sa constance, il est même tout simplement l'un des plus grands écrivains américains vivants". Ces mots ont été écrits peu avant un 4 mai 2019 historique qui a vu Colson Whitehead recevoir, à New York, un ...