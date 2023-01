S’il est une profession qui fait rêver, suscite l’admiration et de nombreuses vocations, c’est celle d’écrivain. Reconnu, admiré de tous, sollicité à tout propos, il, ou elle, offre non seulement sur le monde un regard légèrement décalé, parfois visionnaire, mais parle également, lorsqu’il est réellement talentueux, à notre part la plus intime. Et pourtant, valorisé...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous