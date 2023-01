Ces grands-parents qui parfois nous effrayent

Avec “Un ouragan dans la barbe !" Noelia Diaz Iglesias souffle un vent nouveau sur la littérature jeunesse. Coriace et transgressif.

Source d’espoir, de fantasmes et d’extrapolation, les vacances familiales se déroulent rarement comme imaginé et peuvent carrément virer au cauchemar. Qui n’a en mémoire un séjour chez une vieille tante ou des grands-parents aigris, sévères, cloîtrés dans des intérieurs surchauffés ou transpirant le moisi, l’abandon, la vieillesse et la tristesse ? Qui...