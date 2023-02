Le corps se délivre dans les livres pour ados

Du harcèlement à l’homophobie, de l’anorexie à l’acceptation de soi, le corps s’impose en littérature jeunesse. Pour le philosophe Gilles Abel, il ne faut plus laisser l’intime sous le tapis.

Une nouvelle vague déferle en littérature jeunesse. On ne compte plus, ces derniers mois, le nombre d’albums, fictions ou documentaires, consacrés au corps. Cette “chose” qu’on ignore, exhibe, maltraite, dorlote ou regrette, mais dont on ne peut en aucun...