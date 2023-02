L’Allemand et la pharmacienne juive

Sous un titre que l'on pourrait croire romanesque, L'Allemand de ma mère, Catherine Clément se livre à un parcours minutieux des faits et épisodes qui ont précédé et accompagné le dessein des dirigeants nazis d'éliminer le peuple juif lors de la Seconde Guerre mondiale. Elle y juxtapose le quotidien d'une famille, juive par la mère, durant la même période. Et l'on s'aperçoit que l'on ne savait pas ce que l'on croyait si bien savoir pour l'avoir si souvent lu ou entendu. On ne savait pas vraiment. Ou pas comme...

