”Le Mage du Kremlin”, prix Goncourt de la Belgique

Le plus souvent, l’on constate que les jurys étrangers élisent un autre titre que celui choisi par l’Académie Goncourt. C’est encore le cas cette année pour le jury belge, constitué de quelque 300 étudiants francophones et néerlandophones issus d’universités et de hautes écoles, dont le choix s’est porté sur Le Mage du Kremlin, de l’écrivain franco-italien Giuliano da Empoli. Librement inspiré de Vladislav Sourkov, conseiller de Poutine jusqu’en 2021, ce roman paru en mai 2022 connaît un grand succès. L’auteur, qui est essayiste, commentateur et conseiller politique, recevra son prix le jeudi 23 mars à 19h au Théâtre national, dans le cadre du festival Passa Porta.