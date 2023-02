"Refuge", point d’ancrage du festival Passa Porta

Pour cette neuvième édition, deux rythmes seront proposés, avec deux soirées d’abord, deux journées complètes (le week-end) ensuite. Divers formats (grands entretiens, réalisation d’une fresque, concert littéraire, débats, ateliers d’écriture, recoins de lecture, guichet d’histoires, balades guidées…) sont à l’affiche d’un programme qui se déclinera en plusieurs langues (français, néerlandais, espagnol, italien, anglais ou allemand - il est conseillé de bien se renseigner, certains rendez-vous seront traduits simultanément mais pas tous).

Talents confirmés et voix émergentes

Prix Nobel de littérature en 2022, Annie Ernaux sera la tête d'affiche du festival. L'équipe de programmation a eu la bonne idée de confier à Salomé Kiner - à qui Annie Ernaux avait envoyé une chaleureuse lettre d'encouragement lors de la parution de Grande couronne, son premier roman - l'animation de la rencontre qui se tiendra à la Monnaie, le 26 mars à 11 h.

Parmi les moments prometteurs, épinglons la soirée "Inventaire avant disparition" (24/3 à 20 h à la Bellone), en présence de Marielle Macé, Philippe Marczewski, Anthony Passeron et Guadalupe Nettel qui proposeront un texte inédit sur fond de musique et de photographies. Soirée bilingue, "Debutantenbal des débutant.e.s" (le 25/3 à 20 h, au Beursschouwburg) célébrera la littérature émergente : Connie Palmen et Antoine Wauters y accueilleront de nouvelles voix venues lire des extraits de leur travail, avant de témoigner de leurs propres débuts dans un texte inédit. Sans oublier la soirée Klarafestival (le 24/3 à 20 h, au Beursschouwburg), des visites guidées féministes du béguinage du quartier de l’église Saint Jean-Baptiste, un bar refuge où l’on vous lira des sonnets pendant la préparation de votre absinthe…

Seront encore présents, côté étrangers : Mohsin Hamid, Felwine Sarr, Giuliano da Empoli (qui recevra le Goncourt de la Belgique qui vient de lui être attribué), Vladimir Sorokin, Adania Shibli, Amandine Dhée, Polina Panassenko, Sang Young Park et Max Porter, notamment ; et, côté Belges : Lize Spit, Lisette Lombé, Caroline Lamarche et Veronika Mabardi, entre autres. Le cœur du festival battra aux Halles Saint-Géry. De là, à chacun d’écrire son parcours en fonction du programme qu’il se sera concocté.

-> Du 23 au 26 mars, en divers lieux de Bruxelles. Tickets : soirée jeudi, soirée vendredi, pass samedi, dimanche ou week-end. Infos et rés. : www.passaporta.be