Grand reporter au Monde, elle y a publié d'autres reportages au long cours tout aussi passionnants et éclairant autrement notre monde. Ses 157 jours de captivité en Irak, en 2005, comme otage, ne l'ont jamais empêchée ensuite de voir partout comment les hommes et les femmes vivent.

Elle publie une sélection de ses textes dans son nouveau livre, intitulé Ici et ailleurs. Ce sont à nouveau, chaque fois, comme des romans, mais où tout est vrai et bouleversant d'humanité. Que ce soit en suivant la révolte des "gilets jaunes" sur les ronds-points, le drame des Ehpads pendant le confinement ou la vie d'un hypermarché de province.

À lire aussi

La vie et la mort de Jérôme Laronze est un bel exemple de sa démarche. Elle apprend que cet homme, éleveur dans le Charolais, a été abattu par des gendarmes lorsqu'il tentait de leur échapper lors d'un contrôle. Alors Florence Aubenas va sur place, interroge les uns et les autres. Elle raconte la vie de cet homme jeune, dynamique, plein d'idées neuves, qui plaisait à tous. Mais il avait sa part d'ombre. Dépassé par les tâches liées à sa ferme, harcelé par les règlements innombrables et pointilleux qui pèsent sur le monde agricole, il en vient à négliger ses bêtes, au point que la gendarmerie vient les lui prendre. Il résiste, rebelle au système qui pèse sur les agriculteurs, il prend la fuite. Vers sa mort.

La Visiteuse

Dans un autre reportage, elle raconte l'étonnante histoire de La femme des bois. Florence Aubenas, à nouveau, enquête sur place, dans les Cévennes. Elle avait appris qu'une jeune femme y menait une vie sauvage et solitaire depuis une dizaine d'années. Sa mère avait choisi les Cévennes, dans la foulée des mouvements alternatifs post-68, parmi cette "jeunesse tombée des barricades", écrit joliment Florence Aubenas. Déjà, elle était une marginale. Sa fille devenue sauvage devient "la marginale des marginaux". On la surnomme La Visiteuse car elle pénètre incognito dans les maisons, s'empare de quelques victuailles ou de vêtements, avant de repartir dans la profondeur des forêts. Au début, la population voyait cela de manière sympathique, estimant qu'elle "était mieux là qu'à l'asile". Non sans raison sans doute. Puis ça se gâte.

La dernière centaine de pages du livre est consacrée à ses reportages sur la guerre en Ukraine. De nouveau, Florence Aubenas était là où les reporters de guerre habituels ne vont pas. Elle accompagne, au début de la guerre, des Ukrainiens de France qui retournent en car dans leur pays en guerre. Elle nous fait vivre Bukovel, surprenante station de ski dans les Carpates ukrainiennes, avec ses hôtels de luxe. Elle se retrouve avec les familles qui, autour de Kiev, sont sans nouvelles de leurs proches, arrêtés, torturés et déportés par les troupes russes.

Mille et une souffrances

La guerre, ce sont aussi mille et une souffrances. Florence Aubenas suit dans la région de Kharkiv, le commandant Andri qui revient dans son village juste libéré de l'occupant russe. Et c'est l'heure des règlements de comptes comme dans toutes les guerres, quand on découvre que le voisin, ou celui qu'on croyait être un ami, a profité de l'occupation russe pour dévaliser sa maison. Son dernier reportage repris dans le livre date de septembre 2022, quand elle observe et raconte Koupiansk, "le dernier village avant la Russie".

Depuis un an, nous suivons tous, jour après jour, cette guerre atroce à nos portes. La force de Florence Aubenas est de renouveler notre regard comme elle le fit déjà en 2010 dans son bouleversant témoignage Quai de Ouistreham.

-> Florence Aubenas | Ici et ailleurs | reportages | Éditions de l'Olivier | 362 pp., 21,50 €, version numérique 16 €

EXTRAIT

« Quel jour exactement s’est-elle enfuie dans la montagne ? On ne sait plus. Cela s’est passé l’hiver 2009, raconte son grand frère, pendant une de ces tempêtes traversées d’éclairs et de rivières en crue, comme en connaît la région. En pleine nuit, coup de téléphone d’un voisin : sa soeur vient d’être retrouvée sur la route des Crêtes, au bord de la départementale. C’est sa nouvelle manie, marcher le long des routes, faire du stop sans but précis, puis s’allonger en travers de la chaussée. Sentir la chaleur du goudron sur son corps. S’endormir là, à côté d’un pylône. »