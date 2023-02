À l’heure des cœurs gravés

Témoins du temps qui passe, les arbres accueillent nos désirs et observent nos conflits, du bout de leurs branches.

La sève ne tardera pas à remonter, et avec elle, la force des arbres s'invitera pour un lien précieux avec la nature que les livres jeunesse n'hésitent pas à tisser. En mêlant, si nécessaire, une dose de philosophie au récit choisi. Attirante comme une promesse de printemps, la couverture verte de L'arbre généreux, annonce la couleur avec ce dialogue ininterrompu, imaginé par Shel Silverstein (Chicago, 1932 - Key West, 1999) entre un arbre qui aimait un petit garçon et ledit garçon. Seul album traduit en français de l'artiste et compositeur hypercréatif, ce classique de la littérature jeunesse (L'école des loisirs, 1982) vient d'être réédité....