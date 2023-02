”La France est multiculturelle mais refuse de se vivre comme telle”

Des identités

Rahma démontre que, dans notre monde, rien n’est simple ni figé. Généreuse, elle s’offre entièrement et donne à lire la possibilité de comprendre ces questions si complexes des identités culturelles. Tout au long de l’ouvrage, nous explorons avec elle son histoire, en partie à travers les récits de ses parents et de ses grands-parents immigrés dans le nord de la France depuis l’Algérie. Entre un grand-père maternel immigré pour travailler dans les mines de charbon et décédé de la silicose, un père, qui s’est acharné au travail pour un salaire d’à peine 1100 euros par mois, ou encore une mère violée pendant son enfance et violentée par rapport à ses choix de vie, qui a fini par être diagnostiquée bipolaire, le lecteur vit intensément cette histoire de famille. À travers ce récit se révèlent l’exploitation des personnes racisées et précaires en France, le patriarcat ambiant qui violente tant de femmes, le poids du mensonge pour les femmes d’origine maghrébine qui décident de sortir des normes intracommunautaires, l’hypersexualisation des femmes racisées, ou encore le refus obstiné de la France de se reconnaître multiculturelle.

Sur tous les fronts, la violence

Ce récit intimiste permet également de comprendre qu’être une femme, issue d’un milieu modeste et d’une culture différente, c’est non seulement se confronter à des injonctions contraignantes voire écrasantes des communautés maghrébines en France, mais c’est aussi vivre des violences omniprésentes et variées au sein de la société française. C’est à l’adolescence que l’auteure prend conscience “avec clarté et dégoût, qu’être arabe et musulmane en France pèse tel un boulet au pied qui ralentit l’enchaîné, le blesse à force de s’échiner à suivre les autres. Je réalise avec effroi que dans notre société certaines personnes valent moins que d’autres… ”. Elle réalise que l’on rit de l’accent de son père qu’on prend pour un imbécile, qu’on dénigre les plats algériens trop épicés, trop odorants, qu’on l’encourage à lisser ses cheveux trop “rebeu”, qu’on veut la rendre moins arabe, moins “primitive” et elle se met à le vouloir elle-même. À ces injonctions, s’ajoutent celles de ceux qui, au contraire, finiront par la fétichiser, l’hypersexualiser dans sa différence corporelle et culturelle. On l’invite à interpréter une danse du ventre, on l’appelle “beurette”. Systématiquement, son identité algérienne, manipulée et dénaturée, devient un outil pour la stigmatiser positivement comme négativement.

Grâce à ce livre, l’auteure fait le point et partage avec justesse toutes ses contradictions, ses désirs, ses révoltes et s’affranchit de ses peurs. Elle nous enjoint à reconnaître et à comprendre l’impact des violences racistes et classistes de la société française, mais aussi celles issues des communautés maghrébines françaises, et appelle à plus d’ouverture. Car, comme elle le souligne si bien, “je ne suis ni française, ni algérienne, ni arabe, ni nord-africaine, ni pauvre, ni transfuge, ni honteuse, ni fière, ni éduquée, ni traditionnelle, ni superstitieuse, ni de culture musulmane, ni sage, ni émancipée. Je suis tout ça à la fois”. Une façon pour elle, d’enfin s’accepter dans toute la diversité de son être.

--> ★★★ Rahma Adjadj | Nous, les transgressives | Essai | Les Arènes, 208 pp., 18€

EXTRAIT

“Le racisme est une guerre des imaginaires et non une affaire d’affrontement entre deux individus.”