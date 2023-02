Dans l’engrenage infernal de l’extrême pauvreté

Avec Abondance, un premier roman qui fut sélectionné pour le National Book Award en 2021 (finalement attribué à L'enfant qui voulait disparaître de Jason Mott, qui vient de paraître chez Autrement), Jakob Guanzon emmène son lecteur dans l'Amérique des exclus. Énergique, son écriture est si dense et épouse avec une telle proximité ce qu'endure Henry dans sa chair et dans son cœur que l'on ressent au plus près ce qu'est une vie dans l'extrême pauvreté : à côté des souffrances du corps (saleté, vertiges causés par la faim, fatigue), Henry doit lutter pour garder la tête haute, ne pas se laisser submerger par la colère et la rancœur pour que son fils ait l'enfance la plus normale possible. Ce qui n'empêche en rien une forme de grâce.

Grandes ambitions

Tout aurait pourtant pu tourner autrement, mais l’Amérique n’en finit pas de tendre des pièges, même aux plus valeureux. Philippin, le père d’Henry a rejoint les États-Unis pour étudier. Son master de littérature ne l’a pas protégé des moqueries de ses élèves, ce qu’il n’a pas supporté. Henry a donc été élevé par un intellectuel amer qui a dû se résoudre à travailler sur les chantiers de nouveaux riches, sa mère ayant été emportée trop tôt par la maladie. Ce père avait de grandes ambitions pour Henry, mais à seize ans, celui-ci s’est retrouvé en désintoxication. C’est là qu’il a rencontré Michelle, qui a grandi de manière chaotique. Une relation aussi addictive que destructrice allait s’en suivre, jusqu’à la dégringolade.

Jakob Guanzon ne cesse de faire des va-et-vient entre le présent et l'histoire d'Henry. On est sur un fil, conscient que la situation pourrait basculer à tout instant : c'est la survie d'un père et de son fils, ni plus, ni moins, qui est ici en jeu, ce qui électrise tout. Il ne reste à Henry que la débrouille : se laver dans les toilettes du McDo, profiter du café offert à l'ouverture du magasin de bricolage, accepter de travailler à la journée pour gagner quelques dollars. Avec une seule idée en tête : s'assurer que Junior soit en sécurité, heureux, en bonne santé. Henry est donc tiraillé entre l'évidence que la fin justifie les moyens et la conscience qu'il doit s'interdire de franchir certaines limites. "Il devrait tout faire pour entretenir sa tendresse profonde, la protéger de la rudesse de la réalité avant qu'elle ne le transforme en un rebut comme lui."

Calculs incessants

Comme dans la série Maid, qui relate le quotidien d'une jeune femme se débattant pour ne pas finir à la rue avec sa fille, l'on sait toujours combien de dollars possède Henry, les calculs incessants auxquels il se livre. Pour autant, Henry n'est pas un affligé : il a encore l'espoir d'une vie sous un toit, avec un minimum de confort. Il a d'ailleurs décroché un entretien d'embauche qui pourrait tout changer. Au moment d'enfiler le costume bas de gamme que son père lui avait acheté (deux tailles au-dessus de la sienne, en pensant qu'il devait resservir) pour les funérailles de sa mère, Henry "a le sentiment d'être un Américain". C'est tout dire.

"Si la paternité lui a appris quelque chose, c'est l'impuissance." Roman qui dépeint la grande précarité et l'invisibilité, Abondance est aussi un texte sur la paternité. "Son fils, son homonyme, son héritage. Le symbole vivant qui prouve de façon irréfutable - malgré tous les vents contraires et toutes ses failles - que le passage d'Henry sur cette terre n'aura pas été complètement foiré, qu'il aura au moins fait une chose de bien." L'espoir tient farouchement à ce fil : l'avenir doit sourire à Junior.

--> ★ ★ ★ ★ Jakob Guanzon | Abondance | Roman | traduit de l'anglais (États-Unis) par Charles Bonnot, La Croisée, 326 pp., 22 €, version numérique 15 €

EXTRAIT

“Cette participation pour l’essence l’atteint comme un uppercut. Les cinq dollars ramènent Henry au-dessus du seuil de la dizaine, lui offrant un sentiment abstrait de sécurité, un matelas sous la potence. Les vêtements usés du type, qui laissent penser que ces cinq dollars pèsent aussi lourd dans son portefeuille que dans celui d’Henry, ne rendent pas cette aumône plus facile à accepter. Mais ce n’est pas non plus comme s’il avait assez de fierté pour refuser. Ce grain de dignité et son acceptation tacite lui tordent les canaux lacrymaux. Ça pique.”