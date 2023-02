Un jeune auteur de chez nous, pétri de talent, nous offre, pour son premier opus, un superbe road trip fraternel et glacé.

Une belle et vivifiante vague de froid

Il en faut de l’audace et du talent pour se lancer, pour une première œuvre, dans un roman graphique de plus de 250 pages et un tête-à-tête fraternel sur les routes...