L’Italie parcourue entre ciel et terre

À Carrare ou à Ravello

Aujourd'hui, Christiane Rancé nous offre le récit délicieusement vivant et merveilleusement savant de ses séjours en Italie. Elle y évoque des rencontres, comme celle du père Puglisi, prêtre engagé contre Cosa Nostra, que la Mafia assassina quelques mois plus tard à Palerme. Mais le plus souvent, elle nous embarque dans sa voiture et nous voilà en route vers la blanche dureté des marbres de Carrare, dont Michel-Ange tira son David et le Bernin sa Sainte Thérèse, ou vers la Sérénissime, faite, dit-elle, de trois éléments : "l'eau, la lumière et la musique, et comme l'eau et la lumière, la musique ruisselle à Venise".

Ou alors, nous montons avec elle des rives du lac de Côme, où errent toujours les ombres romantiques de Byron et de Bellini, de Stendhal et de Liszt, jusqu'à Ravello, nid d'aigle qui surplombe le port d'Amalfi, où Richard Wagner eut la révélation du jardin de Klingsor au deuxième acte de Parsifal, où en 1938 Greta Garbo se réfugia pour vivre sa passion avec le chef d'orchestre Leopold Stokowski, où en 1948 Tennessee Williams, le dramaturge de La chatte sur un toit brûlant, vécut le plus fort de son idylle avec le romancier Gore Vidal.

De l’Annonciation à la Renaissance

Ces zig-zags à travers l'Italie n'excluent pas des évocations plus approfondies telles ses pages sur l'Annonce faite à Marie de sa prochaine maternité par l'ange Gabriel. Elle est, diagnostique Christiane Rancé, le thème de la Renaissance par excellence : entre celle peinte par Giotto (+ 1337), le précurseur, et celle de Véronèse (+ 1588), l'ultime, quelque 200 Annonciations ont vu le jour. Pourquoi cet engouement ? Elle explique : "Ils entendent l'Annonciation selon la définition de Pic de la Mirandole : avec l'Incarnation, le pouvoir créateur de Dieu a été transmis à l'homme, dès lors investi et conscient de ce pouvoir de création. L'homme a regagné, de ce fait, sa liberté".

Libéré, il bouscule le monde clos du Moyen Âge pour provoquer d’autres mouvements dans l’espace (voyages à travers l’Europe et explorations jusqu’en Amérique), dans le temps (incursions dans les œuvres de l’Antiquité qu’ils découvrent avec éblouissement), dans la société (possibilités nouvelles d’échapper à une condition imposée par la naissance : les "condottieri" en tous genres sont la figure par excellence de ce siècle d’aventuriers).

Un "caffè sospeso" à Naples

Admirable et féconde, cette exégèse de la floraison des Annonciations à partir du XIVe siècle ! Elle n'exclut pas l'attention portée par l'écrivaine à l'actualité romaine. Ainsi, elle rapporte l'ouverture d'un seul coup de la capitale italienne à l'art contemporain, avec la création en 2010 du Musée national des Arts du XXIe siècle (le MAXXI), signé par l'architecte anglo-iranienne Zaha Hadid. Sa réalisation visa à combler l'absence en Italie d'un lieu national égal au Musée de la reine Sofia à Madrid ou au Tate de Londres, et à créer un double mouvement : vers le contemporain dans la Ville éternelle, et vers la Ville éternelle chez les artistes du monde entier.

Ces évocations de la grandeur et des charmes de l’Italie n’empêchent pas Christiane Rancé d’être attentive à mille choses de la vie quotidienne, comme cette spécialité de Naples, rarement relevée, le "caffè sospeso", soit le fait de payer deux cafés et de n’en boire qu’un seul, le second étant réservé au pauvre qui viendra le mendier !

--> ★ ★ ★ ★ Christiane Rancé | Bella Italia | Récits | Tallandier, 336 pp., 21,5 €, version numérique 15€

EXTRAIT

"La famille italienne s'est préservée de l'atomisation, et ainsi, a conservé ses racines. Elle est le noyau du pays - la cellule, comme dans la ruche, les alvéoles des abeilles. L'Italie s'est construite en famille, et entre familles. Avec les alliances, les guerres, bien sûr, mais comme autant de maillons forts comme une cotte de mailles. Elles assurent la solidité du pays dans les tourmentes, et des individus dans les crises. Même si la vie de ses membres, en leur sein, s'est modifiée, elle est toujours là - un roc".