Là-haut sur la montagne

D’un côté, le lieutenant Ricardo Costa, de la Garde-Frontière, qui, toute la journée ou presque, a les yeux rivés à ses jumelles, balayant les paysages immaculés pour y scruter le moindre mouvement. De l’autre, le capitaine Gaitán, de la Ronde des Confins. On pourrait croire qu’il ne se passe rien dans cet endroit reculé, pourtant Costa a l’impression que les bornes se déplacent, que des météorites disparaissent, bref, que la frontière s’amenuise. Elle est donc régulièrement reblanchie à la chaux. Il est par ailleurs persuadé d’avoir vu des ombres évoluer dans la montagne. Il a sous ses ordres des hommes en provenance des tropiques qui éprouvent quelque difficulté à s’acclimater. Il ne faut donc pas trop leur en demander. Quand Costa les enjoint à partir patrouiller, ils tombent subitement malades.

Espace clos, environnement rude

Entre supérieurs qui discutaillent et soldats qui se rebiffent, évolue l’existence de garnisons vivant différemment. Et il y en a toujours pour trouver l’herbe plus verte (ou plutôt la roche plus grise) en face.

Un beau jour, Gaitán demande sa mutation. "Frontière de la côte nord, femmes exubérantes, sable chaud […]" Son remplaçant n'est autre… qu'une femme.

De rebondissements insolites en péripéties décalées, l'imagination de Eduardo Fernando Varela est débordante. Une fourmi ou un moustique à une telle altitude donne lieu à des passages complètement perchés. Ses dialogues, où il excellait déjà dans Patagonie route 203 (Métailié, 2020), sont toujours aussi truculents. À d'autres moments, le rythme s'essouffle, les descriptions s'éternisent. C'est qu'à 5000 m, l'oxygène peut cruellement manquer.

Dans cet espace clos et cet environnement rude, des hommes de natures différentes sont amenés à vivre ensemble. L'auteur argentin de 63 ans ne manque pas d'amener certains de ses personnages sur le terrain existentiel. Finalement, les frontières ont-elles un sens ? Peut-on regretter certains choix de vie que l'on a faits ? "Je n'ai pas seulement la nostalgie de ce qui s'est perdu, mais aussi de ce que je n'ai jamais eu", déclare, à la fin du roman, Quipildor, le second de Costa.

--> ★ ★ Eduardo Fernando Varela | Roca Pelada | Roman | traduit de l'espagnol (Argentine) par François Gaudry, Métailié, 347 pp. 22,50 €, version numérique 15 €

EXTRAIT

“Ici, on perd la notion du monde, tout devient relatif, en revanche, on voit tout beaucoup mieux depuis les hauteurs. Pendant des années interminables, j'ai vu défiler le pays par une fenêtre. Ici, au col, les choses ne bougent pas, même si vous pensez le contraire, et il n’y a pas d’horizon. Je déteste l’horizon, ça m’angoisse, ça me donne le tournis.”