Cormac McCarthy au cœur des ténèbres

Discret, l'auteur de Non, ce pays n'est pas pour le vieil homme (adapté par les frères Cohen en 2007) refuse toute demande d'interview depuis plusieurs années, ce qui ne pas manque d'alimenter la rumeur comme le mythe. Cette retraite du monde choisie n'a pas été vaine puisqu'il nous revient avec deux titres, le second se déroulant dix années avant le premier pour, on l'imagine à ce stade, l'éclairer d'un éclat nouveau.

Plongeur en eaux profondes, Bobby Western œuvre lors de missions spéciales de récupération. Nous sommes en 1980 du côté de La Nouvelle-Orléans lorsqu’il est mandaté pour inspecter un avion gisant au fond de l’eau. Un passager aurait mystérieusement disparu, de même que la boîte noire, et cet accident semble d’autant plus étrange que la presse n’en parle pas. Bientôt, le quotidien de Bobby va s’empêtrer dans une réalité mouvante. Son plus fidèle collègue meurt en opération sur une plateforme pétrolière. Plus inquiétant, son appartement est visité en son absence, et deux hommes en uniforme, aussi inquiétants que déterminés, sont sur ses traces sans que Bobby parvienne à comprendre ce qu’ils lui veulent.

Mystère et étrangeté

Au fil de pages où le mystère le dispute à l'étrangeté, exigeant une bonne dose d'engagement, se dessine peu à peu une personnalité tourmentée. "Tout est douloureux pour moi", constate ainsi Bobby, hanté qu'il est par le suicide, dix ans plus tôt, de sa sœur Alicia, adolescente surdouée happée par une schizophrénie qui nécessita de l'interner. Depuis, Bobby évolue entre culpabilité et désarroi. Liés par un attachement allant au-delà de celui qui peut unir un frère et une sœur, tous deux avaient été marqués au fer par la trajectoire de leur père, brillant physicien qui avait travaillé aux côtés d'Oppenheimer, le père de la bombe atomique. Et si Le passager est centré sur Bobby, Alicia est présente à travers le récit (en italiques) de ses hallucinations qui s'entremêle au présent de son frère.

Que ce soit autour d’un verre ou d’un plat, une grande partie du roman se déroule dans les face-à-face entre Bobby et d’autres, le plus souvent des connaissances, surgissant sans crier gare. Cormac McCarthy déploie alors des dialogues aussi percutants que savoureux, où il ne craint pas de multiplier les sujets ni de se/nous confronter à l’essentiel. Solitaire mais non misanthrope, Bobby est capable d’empathie, et on peut compter sur lui pour regarder la réalité en face.

Chant du cygne

Comment continue-t-on après le suicide d'une sœur ? Quelle vie peut-on mener quand on est poursuivi ? Un décor réduit à sa plus simple expression, une écriture épurée et rythmée, des dialogues imparables, l'auteur de la Trilogie des confins signe un texte âpre, mélancolique, complexe, parfois déroutant, qui peut constituer le chant du cygne d'un monde. Pour McCarthy, né à Providence (Rhode Island) en 1933, tout n'est sans doute que ténèbres, illuminées çà et là par quelques rencontres déterminantes. Celle avec Alicia, attendue pour début mai, risque d'être d'autant plus marquante qu'elle est vraisemblablement le dernier personnage à qui Cormac Mc Carthy aura donné vie.

---> ★ ★ ★ Cormac McCarthy | Le passager | Roman | traduit de l'anglais (États-Unis) par Serge Chauvin, L'Olivier, 541 pp. Prix 24,50 €, version numérique 18 €

EXTRAIT

"Je ne sais pas quoi te dire, écrivit-il. Bien des choses ont changé et pourtant tout est pareil. Je suis pareil. Je ne changerai jamais. Je t’écris parce qu’il y a des choses que je ne veux pas oublier. Je n’ai plus rien dans ma vie sauf toi. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Il y a des moments où je ne peux plus m’arrêter de pleurer. Pardon. Je réessaierai demain. Je t’embrasse fort. Ton frère, Bobby."