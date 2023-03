La Belgique à nouveau primée à Bologne

Inespéré, et plus encore, le prix de la Première œuvre que vient de remporter à Bologne Laura Simonati, éditée par la maison d’édition belge Versant Sud jeunesse pour son album Mariedl, une histoire gigantesque va donner un véritable coup de pouce à sa jeune carrière.

Après les deux prix Astrid Lindgren – Nobel de la littérature jeunesse – attribués aux Belges Kitty Crowther (2010) et Bart Moeyaert, (2019), c’est donc un Bologna Ragazzi Award, autre prix conséquent, qui revient à une résidente de notre pays.

Les Bologna Ragazzi Awards sont en effet à la littérature jeunesse ce que les César ou les oscars sont au cinéma. Ce véritable coup de projecteur donné sur un livre à la Foire internationale du livre de jeunesse à Bologne, attire les regards du monde entier. Le premier réflexe du visiteur de la Foire est de s’arrêter dans le hall d’accueil pour admirer de près les livres primés, avant de se bousculer à la remise des prix en grande pompe qui s’est tenue dans le Palazzo Re Enzo.

Laura Simonati a décidément bien fait de glisser une petite robe noire de circonstance dans sa valise et surtout, d’envoyer son travail de fin d’études aux livres non publiés, à défaut des maisons d’édition.

Mariedl, une histoire gigantesque s’inspire de l’histoire réelle d’une jeune fille géante, née dans un village du sud du Tyrol, au XIXe siècle et qui, pour aider ses parents financièrement, est entrée dans un cirque à une époque, celle de Freaks, où les monstruosités faisaient recette. Peint à la gouache avant d’être retravaillé à l’ordinateur pour obtenir un résultat plus homogène, d’un graphisme remarquable, Mariedl, une histoire gigantesque traduit la notion de gigantisme et d’exclusion, avec en outre une typographie cursive qui fait partie intégrante du visuel de l’album. Un album bien mis en valeur sur le stand de plus en plus prestigieux de la Fédération Wallonie-Bruxelles, petit lopin de terre où les maisons d’édition de très belle qualité se multiplient ces dernières années, de Esperluète à Pas de loups en passant par Cot Cot Cot, Kate Art et, bien sûr, Versant Sud jeunesse où l’album médaillé est mis en valeur et attire les acheteurs de droits étrangers. Bologne est avant tout un grand marché professionnel du livre jeunesse et plusieurs pays marquent déjà leur intérêt pour Mariedl, une histoire gigantesque. C’est sur ce stand que nous avons pu rencontrer l’heureuse lauréate.

On raconte que vous doutez tellement de vous que vous n’avez pas voulu envoyer votre album à une maison d’édition…

J’étais trop timide. Je trouvais que mon livre n’était pas assez bien. Alors, j’ai décidé de l’envoyer à l'exposition des livres non publiés (organisée par la plate-forme dPictus, NdlR). Cela représentait moins d’engagement pour moi au niveau émotif aussi, et j’ai bien fait puisque Fanny Deschamps, l’éditrice de Versant Sud jeunesse a eu un coup de cœur. Mais je ne m’y attendais pas du tout. J’avais plutôt l’impression de jeter une bouteille à la mer, et celle-ci a été ramassée tout près de chez moi.

Que vous inspire ce prix ?

Un immense plaisir, un véritable encouragement d’autant que je n’y croyais pas et ne trouvais pas le livre assez bien.

Mariedl a vraiment existé.

J’ai connu l’histoire de ce personnage quand j’avais 13 ans et que j’étais en vacances dans la région avec mes parents. Puis, je l’ai redécouverte à Bruxelles, quand je faisais mes études à la Cambre. J’en suis tombée amoureuse. Je trouve cette histoire très forte.

Qu’est-ce qui vous touche dans ce récit ?

Son courage, car c’est une femme qui n’avait pas beaucoup de chance dans la vie et qui a eu le courage d’aller loin, de travailler au cirque pour aider ses parents. C’est une histoire qui parle de la différence et tout le monde a connu ce sentiment au moins une fois dans sa vie.

Pourquoi accorder tant d’importance à la typographie ?

Je n’aime pas quand le texte et les illustrations ne dialoguent pas dans un album. J’aime concevoir un livre illustré comme un objet livre. Je suis graphiste et donc habituée à travailler la typographie. Pour moi, il est impératif de travailler les deux ensemble. J’aime son aspect brut et je veux continuer ce processus.

Vous êtes originaire de Vérone mais vous vous êtes installée à Bruxelles.

Je suis arrivée à Bruxelles en 2017, pour mes études. C’est une ville que j’aime beaucoup car tout le monde y trouve sa place et que l’offre culturelle est importante. De plus, je vis à Saint-Gilles, un vrai village dans la ville. Même si, c’est vrai, le soleil me manque parfois.

Mariedl, une histoire gigantesque, Laura Simonati, Versant Sud jeunesse.