Le nœud père-fils à défaire

On y lit cette profession de foi : "Écrire n'a pas été et n'est pas un métier pour moi. Parce que je n'accumule ni compétences, ni expérience, je suis un débutant pour chacun de mes livres. Écrire est le temps de fête de ma journée, ce n'est pas celui du travail."

Dans les deux livres, il est question du père de l'écrivain. Lui-même, Erri De Luca, ne sera jamais père, écrit-il, "ma semence se dessèche avec moi, elle n'a pas trouvé de chemin pour devenir" mais il reste "nécessairement un fils, héritant, écrit-il, de la dette et de la tâche inaccomplie du père."

Droit de rébellion

Dans les pages de Grandeur nature il a réuni des textes sur ce sujet très personnel de la filiation, devenu avec le temps un motif récurrent de son œuvre littéraire.

Il y eut un moment de tension extrême dans la relation qu'il eut avec son père quand, dans lla foulée de mai 68, le fils avait brutalement quitté le foyer familial pour mener ailleurs ses luttes politiques. Et son père, écrit-il, a alors arraché sa chemise "sous le coup de la douleur après ma sortie de déserteur de sa maison." "Le bruit de cette chemise dé chir ée m'est resté dans l'ou ï e, c'est le bruit que fait ma relation avec lui."

"N'existe-t-il pas un droit de rébellion contre son père ?" se demande-t-il encore plus de 50 ans plus tard. " Pour moi, la liberté commence avec une dé sob éissance, et non avec une obéissance à la r è gle." Il revient sur ces années de luttes avec "l ' insomnie de notre gé n ération", quand ce n'était pas le "march é unique" qui importait mais bien "la jeunesse unique".

Le premier texte de Grandeur Nature s'ouvre sur le magnifique portrait que Chagall fit de son père, en marchand de poissons, juif russe aux grands yeux cerclés de rouge. Cette image du père que Chagall a peinte, c'était, selon De Luca, comme lui demander pardon, comme lui rendre une intimité perdue.

Erri De Luca dont on sait qu'il lit les textes bibliques en hébreu, fait le lien avec l'histoire la plus emblématique du lien père-fils, quand Abraham obéit à son Dieu et accepte de tuer son fils Isaac qui, lui, se soumet à la volonté de son père. Une mort arrêtée in extremis par un ange.

Mais dans le dernier texte de Grandeur nature, De Luca évoque l'autre sacrifice, celui de Jésus promis dès sa naissance à une mort voulue par le père qui, cette fois, n'arrête pas le supplice de son fils et "le laisse mourir comme un bandit pendu à un poteau".

Fulgurances

Dans Grandeur nature, il reprend, totalement réécrit, l'histoire du "Tort du soldat", publié en 2014. Dans une auberge de montagne, une fille retrouve son père criminel nazi. Sa vie a été marquée par le terrible mensonge de sa mère. Elle lui a longtemps fait croire que son père était son grand-père et elle apprend, de plus, que cet homme est un criminel nazi en fuite. Il s'est caché en Argentine, est revenu clandestinement dans la région des Dolomites et, sans aucun regret, il répète que "mon seul tort a é t é d 'ê tre battu " .

Comme souvent chez De Luca, tous ces courts récits ont une profondeur mais aussi un mystère, et des fulgurances qui fascinent, comme ces paysages qu'on découvre du haut d'une montagne, encore pris dans la brume et dont on devine qu'ils cachent des gouffres pour l'humanité autant que des havres de beauté.

--> ★ ★ ★ Erri De Luca | Grandeur nature | Récits | traduit de l'italien par Danièle Valin | Gallimard, collection "Du monde entier", 170 pp., 18 €, version numérique 13 €

--> ★ ★ ★ Erri De Luca | Itinéraires | Œuvres choisies | traduit de l'italien par Danièle Valin, Quarto Gallimard, 1024 pp. 26 €

EXTRAIT

“Je suis resté fils de ce père mort à l’âge que j’ai aujourd’hui. Même si je peux mourir plus vieux que lui, je reste un fils. Je ne connais pas le degré profond de la paternité qui produit le saut de génération. J’ignore sa grandeur nature.”