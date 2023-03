Laurence Bertels

Elle a la colère, l'énergie et la poésie vrillées au corps. Elle se sert des mots comme d'une arme, une caresse, une réparation… Artiste plurielle, poétesse, performeuse, militante ou encore slameuse, Lisette Lombé tord les pratiques poétiques en tous sens. Ses espaces d'écriture et de luttes s'appuient sur sa propre chair métissée, son parcours de femme, de mère, d'enseignante. Cofondatrice du Collectif L-SLAM, elle a été récompensée, en 2017, en tant que Citoyenne d'Honneur de la Ville de Liège, pour sa démarche d'artiviste et d'ambassadrice du slam aux quatre coins de la francophonie. En 2020, elle a aussi, entre autres, reçu le prix Grenades/RTBF pour son recueil Brûler Brûler Brûler (L'Iconoclaste). Un recueil brûlant d'urgences. Mais le combat ne s'arrête jamais. Il aura suffi d'une larme sur les joues de sa fille pour qu'une autre urgence vienne gratter la plume de l'artiste, celle de la poésie et des enfants. Qui devraient vivre une éternelle histoire d'amour, exister de concert sur une petite musique douce, avancer main dans la main, la fausse candeur en bandoulière… Aujourd'hui, pourtant, elle leur fait peur. Telle cette boule au ventre dont parle Lisette Lombé dans Enfants poètes - premier opus d'autres recueils pour enfants à venir, notamment chez Seuil -, Cancre revisité, illustré avec puissance par Claire Courtois, dans une gamme chromatique de l'orange au bleu gris, ponctuée de pointillés pour mieux dire le sourire éclatant d'une fillette aux grandes lunettes qui adore les poèmes ou de sa copine terrorisée…

Par cœur

L’histoire commence par un grand jour, celui de la poésie. Chaque enfant, d’ici ou d’ailleurs, reçoit un poème, un vrai, un de ceux qu’il va falloir apprendre par cœur… Comment retenir tous ces mots en une semaine ? Le premier jour, le poème restera au fond du cartable, comme ce fruit qu’on oublie. Le lendemain, les parents tombent sur le fruit gâté. Pas question pour autant de le jeter à la poubelle. La fillette a beau répéter, elle ne retient rien. Peu à peu, pourtant, elle pactisera avec l’ennemi et finira peut-être par jouer avec les mots.

Comment réenchanter la poésie au sein des écoles, prendre le temps d'évoquer ce qui bouillonne en nos cœurs et nos corps, questionne Lisette Lombé. "Avant d'entrer dans le recueil de poèmes en tant que tel, il manquait peut-être un petit endroit de dialogue, en amont des poèmes, avec la place des émotions à l'école. Que fait-on avec la timidité ? La question de la mémorisation est impor tante aussi. Dans quel contexte familial est-on pour apprendre ces textes ? Il faut aussi se poser la question du sens. Un poème de Carl Norac - dont l'essai La poésie pour adultes et pour enfants, le grand écart ? m'a ouvert les yeux - qui parle de la guerre, permet d'ouvrir un dialogue avec les enfants. Tandis qu'un texte sur saint Nicolas, c'est de la mémoire juste pour la mémoire."

Un effet cathartique

Au départ, les enfants ont cet œil de poète, d'anthropomorphisation, mais ils le perdent avec le temps. "Il y a une manière d'être au monde, une porosité aux émotions, aux sensations qui s'envolent avec les règles, les vers, les rimes, la métrique.. On passe d'une manière d'être à une manière de dire. Puis, à l'adolescence, avec le slam, la poésie peut se libérer de son corset, la parole peut se déployer dans un espace large, dans un dispositif particulier, avec une multiplicité de portes d'entrée. Cela redonne de la place aux gens, permet la circulation, le partage, légitimise toutes les thématiques, intimes, politiques, sociétales, lyriques. Cela redit une pluralité, remet des minuscules là où il y avait des majuscules, remplace le singulier par le pluriel", nous dit la poétesse, par ailleurs convaincue de l'urgence à reconnecter les enfants à la poésie. "Enfants poètes est né pendant le confinement. En Belgique francophone, il y a eu une effervescence poétique à cette période, entre autres sous l'impulsion de Carl Norac avec les Fleurs de funérailles, des temps d'antenne, des textes criés… Mais on n'a pas beaucoup entendu la parole de la jeunesse. Or les urgences pédopsychiatriques étaient en surchauffe, les tentatives de suicide ont explosé… Je me suis demandé si pour les enfants, il pouvait aussi y avoir un effet cathartique de la poésie. Les questions d'intégrité physique et morale que je traite avec les adultes, je sens qu'elles peuvent aussi être abordées à hauteur d'enfant".