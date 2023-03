Les femmes aussi à l’honneur à Bologne, temple du livre jeunesse

Outre une exposition relative aux livres écrits par ou sur des femmes, de Virginia Woolf à Astrid Lindgren, une rencontre consacrée aux femmes et à la place des éditrices en littérature jeunesse a posé les justes questions. Et souligné que plus il y aura d’éditrices, plus la vision de la littérature jeunesse sera influencée par leur présence et proposera une autre vision de la femme dans la société.

Deux points de vue s’opposent cependant. Il s’agit soit de laisser les choses se faire de manière naturelle plutôt que de promouvoir l’écriture ou la publication de livres sur la question du genre. Soit, comme le souhaitent certains éditeurs et certaines éditrices, d’influencer les artistes pour plus de diversité.

Grand chelem féminin, côté belge

Une chose est sûre, du côté du Stand de la Fédération Wallonie-Bruxelles, deux fois plus grand et plus attractif que lors des éditions précédentes, les femmes sont dignement représentées. Et plus encore. Cinq maisons d’édition s’y côtoient, toutes dirigées par des femmes ! Avec Anne Leloup pour Esperluète, Laurence Nobécourt pour A pas de loups, Catherine de Duve pour Kate Art Editions, Fanny Deschamps et Elisabeth Jongen pour Versant Sud Jeunesse et Odile Flament pour Cot Cot Cot éditions. Un vrai grand chelem. À quelques pas de là, Pastel, l’antenne belge de L’école des loisirs, est également dirigée par une femme, Odile Josselin. Seul Michel Demeulenaere, fondateur de la maison namuroise Mijade, qui garde pour sa part son grand stand, parfaitement situé à côté de la prestigieuse maison américaine Penguin Random House, fait exception à la règle.

”En tant que femme, nous dit Laurence Nobécourt de A pas de loups, nous avons une autre vision, nous privilégions la bienveillance, l’altérité. Je ne suis ni d’une école ni d’une autre, mais j’aime que la place des femmes soit importante en littérature. D’où ma collection sur les femmes oubliées. Après Calamity Jane (1852-1903) et l’écrivaine Christine de Pizan (1364-1430), première femme qui a vécu de sa plume au Moyen Âge, je publie un livre sur Ada Lovelace (1815-1852), visionnaire et première informaticienne.”

Odile Flament, des éditions Cot Cot Cot, ne croit pas, pour sa part, que le genre ait un rôle à jouer. “Il s’agit plutôt d’une question de sensibilité. Chaque maison a sa sensibilité, mue par la directrice ou le directeur éditorial. On a peut-être d’autres préoccupations en tête, mais je ne voudrais pas avoir de discours sexiste sur ce sujet-là. Les femmes sont certes présentes en littérature jeunesse, mais le principal écueil est qu’on parle souvent d’éditeur. Je suis contente que vous utilisiez le terme éditrice, qui ne désigne pas seulement la personne qui édite un texte mais aussi celle qui dirige une maison d’édition.”