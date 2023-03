Mai 1945 : une semaine d’espoir, de terreur

La mort du Führer ne signifia pas la fin de la guerre. La capitulation du Reich n'intervint que le 8 mai. Que se passa-t-il pendant ces "8 jours en mai" ? C'est ce que Volker Ullrich, éminent journaliste du grand quotidien Die Zeit, a décortiqué dans un récit fascinant que le Financial Times a qualifié de "récit coup de poing".

Outre le rappel des batailles qui se poursuivirent notamment aux Pays-Bas, en Tchéquie, en Allemagne même, des hallucinantes découvertes de milliers de cadavres et de survivants dans les camps de concentration, et des souffrances du peuple allemand lui-même, l’auteur décortique l’action du Grand-Amiral Dönitz (1891) à qui le Führer, la veille de son suicide, avait confié la direction du pays. Il l’avait encadré de Goebbels, nommé "chancelier du Reich" (mais il se suicida avec sa femme et ses cinq enfants, dès le 1er mai) et par Martin Bormann, qui disparut lors de sa fuite hors du bunker (ses restes retrouvés en 1972 furent incinérés et dispersés dans la mer du Nord).

L’étrange grand-Amiral Dönitz

Un curieux personnage, Karl Dönitz, commandant en chef de la Kriegsmarine depuis 1943. Il ne cachait pas son admiration pour Hitler jusque devant le Tribunal de Nuremberg, le trouvant "doué d'une intelligence et d'une énergie extraordinaires, avec une culture presque universelle" (sic). En tant que son successeur, observe Volker Ullrich, il porte la principale responsabilité du fait que la guerre se prolongea jusqu'au 8 mai. L'explication : il cherchait à obtenir des Anglo-Américains une capitulation sur le front occidental dans le but de poursuivre, éventuellement avec eux, la guerre à l'Est afin de soustraire le maximum de militaires et de civils à la barbarie soviétique.

Dans la nuit du 2 mai, la Wehrmacht à bout de ressources capitula à Berlin. Pour les soldats soviétiques, ce fut une journée de liesse arrosée de vodka, et marquée par le viol aussi bien d’adolescentes que de femmes de plus de 70 ans. Une manière, sans doute, de se venger des atrocités commises par les Allemands en URSS !

Le 5 mai, Dönitz replié sur un navire dans la Baltique, forma un gouvernement avec de nombreuses personnalités du IIIe Reich, révélant une continuité presque ininterrompue avec celui-ci. Le 7 mai, la délégation allemande au quartier-général d’Eisenhower à Reims, lui fit savoir que le commandant en chef américain refusait toute capitulation partielle qui risquait de provoquer la colère de Staline. Le 8 mai, Dönitz autorisa finalement la signature d’une capitulation générale sans condition. Le 22 mai, il se vit signifier qu’il devait se considérer dorénavant comme prisonnier de guerre. Au terme du Procès de Nuremberg, il sera condamné à dix ans de réclusion.

Chloroforme

Aucun ouvrage n’avait encore décrit aussi minutieusement la fin de la guerre en Allemagne dans tous ses aspects politiques et humains. Le récit des événements s’y trouve enrichi par l’attention portée aux drames de la population civile (près d’un million et demi de viols par l’Armée rouge et des milliers de suicides à son approche) et par les portraits qui le parsèment : ils vont de Wernher von Braun, qui mit au point les V2 dont Anvers eut tant à souffrir et que les Américains transférèrent en Amérique dès le mois de septembre à Marlene Dietrich, promue "capitaine" dans l’armée US, et aux futurs chanceliers Adenauer, rétabli le 4 mai dans ses fonctions de bourgmestre de Cologne, ou Helmut Schmidt, officier dans la défense antiaérienne, alors prisonnier des Anglais à Jabbeke près de Bruges.

Quant à la population, écrit l’auteur, elle mit du temps à se réveiller de la fascination hitlérienne et de douze ans de chloroforme idéologique.

--> ★ ★ ★ ★ Volker Ullrich | 8 jours en mai. L'effondrement du IIIe Reich | Histoire | traduit de l'allemand par Denis-Armand Canal, Passés/Composés, 352 pp., 24 €