Après deux années sans, la Foire du livre revient à Tour & Taxis: "L’imaginaire est une matière première pour appréhender demain"

Quel est votre état d’esprit à trois semaines de l’ouverture ?

Je suis serein. Pour moi, le grand défi de revenir n’était pas personnel, mais consistait à se demander si la Foire du livre allait pouvoir renaître après deux années d’absence, en raison du Covid. Or les éditeurs répondent présents, les auteurs se mobilisent, et le public a envie de revenir. Il y a bien sûr le stress des complications de dernière minute, mais j’ai connu les attentats, les grèves nationales, et le début du Covid : je suis habitué à ce que ce ne soit pas simple.

Vous revenez après avoir dirigé le service culturel de l’ULB. Qu’est-ce que cette expérience vous a apporté ?

J’ai le sentiment d’avoir grandi professionnellement. Gérer un lieu culturel à l’année, être en contact avec des jeunes, le milieu académique, la recherche : l’expérience a été variée. Dans cette grande structure, j’ai compris qu’il fallait donner un cadre à la Foire, ce qui ne veut pas dire limiter l’action des gens, mais donner un filet de sécurité. Ensuite, pendant un peu plus de deux ans, je suis allé sur d’autres terrains d’exploration, vers les arts vivants, le cinéma… On traverse une période très intéressante, avec des changements de paradigme. Les jeunes se réintéressent à la culture de manière beaucoup plus militante. C’est sans doute amplifié par les réseaux sociaux, où les artistes s’affirment, prennent position. Le langage artistique est très fort, il déconstruit beaucoup aussi, chamboule. Les jeunes ont envie de s’exprimer, et il faut se réjouir de les voir revenir vers la culture.

Gregory Laurent, commissaire général de la Foire du livre de Bruxelles ©Jean Luc Flemal

Dans votre équipe, il y a aussi de nouveaux et jeunes visages, venus avec des idées différentes…

On ne peut pas être légitime sur tout. À l’ULB, pour chaque projet, on co-construisait en mettant en place une cellule où les jeunes avaient carte blanche pour s’exprimer, créer, de manière courtoise, aimable et paisible. Ce qui importe, c’est de donner à chacun des zones d’expression pour mieux construire, se projeter.

Le thème choisi pour cette édition est "Osons l’imaginaire !" Que pouvez-vous nous en dire ?

Dans un premier temps, je me suis dit que c’était peut-être simple, parce que j’avais vu les jeunes affronter des difficultés dans leur quotidien ou par rapport à leur avenir, et je ne voulais pas que l’imaginaire constitue une fuite. Je me suis demandé si la Foire n’avait pas vocation à prendre davantage part au débat dans un monde où on poignarde des écrivains ou des institutrices. En discutant avec l’équipe, j’ai compris que ce qu’on mettrait en évidence c’était cette littérature qui nous ouvre les yeux sur les évolutions et les changements que nous vivons déjà. L’imaginaire, c’est un enjeu et une matière première pour appréhender demain. Ce n’est pas seulement la science-fiction ou la dystopie, mais toute la littérature de mise en garde. Avec l’imaginaire, on s’interroge, on se remet en question, on trouve des perspectives inédites. Et à une époque où nous passons beaucoup de temps sur les écrans, le livre permet aussi de se reconnecter à soi, et à son propre imaginaire.

En période de crise, le budget consacré à la culture souffre particulièrement. Comment la Foire va-t-elle se positionner ?

C’est le moment de rappeler que l’entrée est gratuite, ce qui est rare pour un événement culturel d’ampleur. On mettra également en place des navettes gratuites depuis la gare du Nord et on organisera des concours pour faire gagner des livres. Et j’encourage les exposants à valoriser les titres à petits prix. Par la suite, il nous faudra envisager l’avenir de la Foire dans un contexte économique tendu : une réflexion qu’il faudra mener avec toute la chaîne du livre.

>>> Du 30 mars au 2 avril, à Tour & Taxis. Entrée gratuite après inscription. Infos : www.flb.be