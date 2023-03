La plume au vitriol d’Emmanuelle Pol

Subtile ironie

De la jeune mère, on passe, dans "Un fruit sec", à la femme mûre qui n'a pas voulu d'enfant. Emmanuelle Pol (née à Milan en 1965 mais vivant dorénavant à Bruxelles) ne s'embarrasse d'aucune circonvolution pour tirer son portrait. Approchant la cinquantaine, son héroïne fait partie de celles qui se préoccupent au plus haut point de leur apparence : les premiers cheveux blancs à camoufler absolument, la chirurgie esthétique (des paupières, des lèvres et des seins). Au même âge qu'elle, Roger, son compagnon, se retourne sur des filles plus jeunes. "Il a la vie devant lui."

Emmanuelle Pol ne met pas que des personnages féminins en scène. Dans "Une vengeance", elle s'attarde sur un adolescent dingue d'une jeune fille qui la "nie". À cause de ses parents, de sa religion, de son frère qui la surveille. Dans "La mante religieuse", elle décrit le quotidien d'un homme qui étouffe auprès de sa femme et de son enfant même s'il ne se voit pas "courir la jeunette" pour retomber dans les mêmes travers (elle aussi voudra un bébé…).

Mère, amante, fille ou petite-fille, femme avant tout, au XXIe siècle : Emmanuelle Pol propose une puissante photographie de notre époque, où les clichés sont bien présents, mais où elle leur tord le cou. Une lecture revigorante : à ces situations convenues battues en brèche s’ajoute une subtile ironie.

--> ★ ★ ★ Emmanuelle Pol | Les bracelets d'amour | Nouvelles | Finitude, 124 pp., 15 €, version numérique 10 €

EXTRAIT

“Un peu gênée, elle se leva, marcha jusqu'à l'évier. C’est elle qui se sentait ridicule maintenant, avec son ventre concave, son bas de bikini rose et ses seins refaits, absurdes obus plantés sur son torse maigre. Un blanc de poulet, ricana-t-elle intérieurement. Un blanc de poulet aux hormones.”