L’artiste ukrainienne Yulia Pylypchatina nous raconte son exil

À cette occasion, nous avons rencontré la jeune Yulia Pylypchatina, illustratrice ukrainienne depuis dix ans, autrice d’une trentaine de livres naïfs, classiques et poétiques. Originaire de Kharkiv, à la frontière russe, elle s’est exilée en Belgique et vit actuellement dans la banlieue anversoise. Elle est heureuse de participer à la Foire de Bologne.

Quand avez-vous quitté l’Ukraine ?

Six jours après la guerre. J’ai pris ma voiture avec mes deux chiens et je suis venue en Belgique, car j’avais des amis, rencontrés durant mes études, qui vivent près d’Anvers. Ils m’ont accueillie et je vis chez eux depuis plus d’un an, maintenant. Je voudrais retourner dans mon pays le plus vite possible, dès que la guerre sera finie.

Aviez-vous imaginé que la guerre éclaterait un jour ?

Jamais. Je n’y crois toujours pas.

Comment vivez-vous votre exil en Belgique ?

C’est difficile, bien sûr. Au début, je croyais que l’agression ne durerait que deux ou trois jours, tellement cela me semblait impossible. Au sixième jour de la guerre, les soldats russes ont commencé à bombarder le centre de ma ville. Des civils ont été tués. J’ai compris que ce serait sérieux et que les Russes ne s’arrêteraient pas là, alors j’ai décidé de partir.

Avez-vous encore de la famille en Ukraine ?

Ma grand-mère vit à Bakhmout, là où je suis née. Elle vit sous les bombes, à un endroit dangereux, mais elle ne voulait pas partir. Depuis peu, elle est enfin partie pour une ville moins dangereuse.

Avez-vous toujours vos parents ?

Mes parents vivent en Russie, depuis longtemps. Ils regardent les programmes de propagande et me disent de ne pas m’en faire. Ils disent que l’armée est bonne et ne va pas me blesser. Ils ne craignent pas pour ma vie et c’est très difficile pour moi.

Vous me dites être heureuse d’être à Bologne. Que vous apporte votre présence ici ?

Avant tout, la possibilité de rencontrer des citoyens de mon pays. Ils sont proches de moi. Je suis heureuse aussi de voir mon éditeur, des amis, de me sentir soutenue. J’aime également découvrir tous les types d’illustrations représentés ici.

Que souhaitez-vous raconter aux enfants dans vos livres ?

J’ai envie de leur dire d’être gentils les uns avec les autres. Je veux que les enfants grandissent en paix, qu’ils se souviennent que le monde peut être magnifique et qu’il ne ressemble pas seulement à l’enfer.

Pensez-vous que les livres, l’art pour les enfants, peuvent aider le monde d’aujourd’hui, et surtout de demain, à tourner moins fou ?

Je l’espère et j’aimerais que ce soit possible. Mais je vois tant de magnifiques livres pour enfants qui existent et qui, pourtant, ne sauvent pas le monde. Malgré cela, nous devons continuer à dessiner et à essayer de contribuer comme nous le pouvons à un monde meilleur. Nous devons continuer à y croire.