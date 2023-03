L'équipe de la Foire du livre a résisté contre vents et marées: "On n'est plus les mêmes, on a envie de faire les choses autrement"

À lire aussi

À rude épreuve

"L'épreuve du départ de Marie Noble à six mois de l'événement a été rude", reconnaît Élisabeth Kovacs, l'une des six permanentes du noyau (à côté d'une dizaine de chargés de mission et collaborateurs extérieurs, de six stagiaires, et de divers sous-traitants). Celle qui est en charge de la programmation (littérature et journées professionnelles) ajoute que rien n'aurait été possible sans "tous ces passionnés qui ont résisté contre vents et marées pour maintenir la Foire à flot. Il a fallu prendre des décisions et avancer, sans personne à notre tête. D'autant que relancer la Foire après trois ans sans, c'est très différent d'une édition qui en suit une autre. Certains ont été difficiles à mobiliser, et on a senti les effets conjugués du Covid, de l'inflation, et de la recomposition du paysage de l'édition sur les choix et la manière de communiquer des exposants. On a tellement dit que les libraires cartonnaient, surtout en Belgique où elles sont restées ouvertes pendant les périodes de confinement, que les éditeurs savent désormais qu'ils peuvent vendre des livres sans les salons et les foires" . Il est dès lors capital de démontrer la valeur ajoutée de ce type d'événement : "l'éclectisme des rencontres proposées, la bibliodiversité, des propositions artistiques originales". Et ce, dans un contexte où les changements dans l'écosystème du monde du livre "nous poussent à nous adapter, à aller voir ailleurs, à décentrer notre regard".

L'équipe de la Foire du livre 2023 ©Jean Luc Flemal

"Quand on travaille pour la Foire, on mange beaucoup !" constate en riant Mathilde Van Inthoudt, nouvellement arrivée à un poste de relation avec les exposants, mais pas la dernière pour partager des pâtisseries faites maison. "De l'extérieur, on n'imagine pas que l'équipe est aussi petite", explique celle qui se réjouit de travailler dans une ambiance agréable "malgré la pression qui monte". À la gestion financière depuis peu, Camille Delahaut apprécie quant à elle particulièrement que "les postes de tous s'entrelacent. J'ai besoin de tout le monde au quotidien" .

Configuration différente

Si l'équipe de la Foire est heureuse de revenir à Tour&Taxis (après avoir dû envisager une autre implantation), la configuration sera toutefois différente, puisque les stands et les lieux de rencontre se déploieront cette fois dans la gare maritime (fraîchement rénovée), la Maison de la Poste ainsi que deux des quatre magasins habituels. Responsable des relations avec les exposants, Elvira Kas se réjouit de voir "que les événements d'envergure fonctionnent à nouveau. Cela nous porte de voir que les gens sortent. Être à la gare maritime, qui a été réhabilitée pour devenir un lieu écoresponsable exemplaire répond bien au contexte de l'après-Covid" . "Découvrir ce lieu et vivre une expérience qui s'annonce différente permettra peut-être d'attirer un public plus jeune", espère ainsi Élisabeth Kovacs.

Quant au nouveau visuel, représentant une foule de lecteurs et de métiers du livre, il est notamment l'œuvre de Maud Samaha. "Auparavant, l'affiche était créée pour en avoir plusieurs versions. Or cette fois, elle n'est qu'un média dans une campagne qui a été conçue plus globalement. Finalement, cela donne une fresque pensée pour être décomposée et déclinée sur les réseaux sociaux. On en a pris l'initiative, pour rajeunir l'image de la Foire. Cela a été discuté en équipe, puis il a fallu convaincre le conseil d'administration", explique-t-elle. Et Élisabeth Kovacs de conclure : "On est une petite équipe qui a connu des départs, on n'avait donc pas envie de remettre le même costume."