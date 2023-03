Les bourses ou la vie

Le Covid n’a fait qu’accélérer ces questionnements. Plus de 50 millions d’Américains auraient, ainsi, quitté leur emploi entre 2020 et 2022. Un phénomène qu’on appelle "The Big Quit", ou "Grande démission".

Deux ouvrages récemment publiés évoquent cette crise avec deux remèdes prodigués pour éviter de sombrer dans le marasme à cause du travail et de certaines affres du modèle néo-libéral.

Faut-il fuir ?

"Nous avons trop fait sans nous écouter, nous nous sommes épuisés", analyse, ainsi, d'abord, le personnage principal et narrateur de l'ouvrage d'Hugues Jallon. Dans Le Capital, c'est la vie, l'auteur français, aussi président des Éditions du Seuil, raconte via le monologue intérieur de son personnage, les tribulations dépressives d'un homme brisé par l'existence, dont on ignore beaucoup de choses. Les quelques informations dont on dispose nous font esquisser un tableau qui n'est guère rose.

Ce dernier, qu'on imagine en plein burn-out, erre dans la ville. Ses refuges : les bars, les squares, les draps de son lit. Même lorsque ses amis sont chez lui. Chacun de ses réveils est semblable à "un volet qui claque", un froissement d'ailes le fait tressaillir. Sans surprise, cet homme est déjà passé par une clinique psychiatrique.

On ignore si Hugues Jallon a souffert, lui-même, d’attaques de panique mais il parvient à restituer, grâce à des phrases courtes, une plume incisive et son acuité, l’enfer que traverse son personnage. Notamment grâce à une série de (vrais ?) témoignages recueillis sur Internet concernant ces maudites crises.

Il ne faut pas être hyperperspicace pour comprendre que le néolibéralisme est dans le viseur de l'auteur. Hugues Jallon entremêle son récit de bribes d'histoire du capitalisme de manière un peu fourre-tout. Il liste, entre autres, les travaux de plusieurs pionniers libéraux : Gary Becker, prix Nobel d'économie pour ses travaux sur le capital humain, William Rappard, Friedrich Hayek, Milton Friedman, ou encore Victor Gruen, créateur du premier Mall moderne… Une scène angoissante dans une galerie commerciale durant la période de Noël est, à ce propos, particulièrement bien sentie.

On aurait aimé, en revanche, plus d’empathie pour la star Kim Kardashian et son histoire sordide qui émaille, aussi, le récit. Tout comme le destin de plusieurs personnages passionnants qui sont partis, ont hiberné ou se sont terrés pour tenter de fuir une planète qui marche sur la tête.

Apporter de la poésie

Dans La Poésie des marchés, Anne-Laure Delaye questionne, elle aussi, notre modèle, via un autre personnage en crise. Lucie, la trentaine, a bien du mal à trouver un sens à son travail. Elle souffre de pétrospleen, "mélancolie provoquée par la prise de conscience de notre addiction collective au pétrole, combinée à la jouissance de cette addiction. Forme adoucie de solastalgie observée chez les sujets les plus dépendants".

Comme l'auteure (analyste de marché chez EDF dans la vie), elle essaie de prédire l'évolution des prix de l'énergie et de rédiger des analyses pour les traders de son entreprise (Vega Energie) qui n'ont pas "nécessairement le temps de réfléchir". D'où la force documentaire de ce premier roman qui vulgarise bien ces questions techniques et permet aux lecteurs de mieux comprendre les marchés. Et aussi leur folie… "Les prix atteints ces derniers jours correspondaient à des scénarios dont nous jugions l'année dernière qu'ils avaient moins d'une chance sur un million de se produire", explique-t-elle en rapport à la guerre russo-ukrainienne.

Contre cette absurdité, un rythme de vie de dératée, la morosité de l'open space et des tableaux Excel, Lucie va essayer de réenchanter son quotidien avec de la poésie, "comme une graine qui réussit à germer à travers le béton". En rédigeant des haïkus, en se référant à Nietzsche et avec l'aide de ses collègues (Farid et Henri), un SDF philosophe (Franck) et d'un iguane (Robert). Le roman ne manque pa sd'idées décalées et originales, mais d'un peu de crédibilité et d'humour. Quant aux personnages, ils paraissent quand même un chouïa lisses pour évoluer dans le milieu du business.

Pas sûr, non plus, que le coup de peinture "poétique" apposé sur la vie de cette jeune femme si créative, ne comble totalement le vide existentiel creusé par la vacuité de son métier et les heures gaspillées derrière un ordinateur. Alors, à quand le "Big Quit", Lucie ?

--> ★ ★ Hugues Jallon | Le capital, c'est ta vie | Roman | Verticales, 144 pp., 16€, version numérique 12 €

--> ★ Anne-Laure Delaye | La Poésie des marchés | Roman | Albin Michel, 272 pp., 19,90 €, version numérique 14 €