Pierre Bordage et Lionel Shirver invités d’honneur de la Foire du livre

Pour cette première édition après deux années d’absence (à cause du Covid), la Foire occupera quelque 15000 m2 – c’est plus que par le passé, ce qui devrait permettre une meilleure circulation des visiteurs. La configuration sera toutefois différente, puisque les stands et les lieux de rencontre se déploieront cette fois dans la Gare Maritime, la Maison de la Poste ainsi que deux des quatre magasins habituels.

D’Oxmo Puccino à Benoît Peeters

Deux invités d’honneur seront conviés : Pierre Bordage, l’un des plus talentueux écrivains français de l’imaginaire, et la romancière américaine Lionel Shriver, dont le dernier roman, À prendre ou à laisser, interroge de manière implacable la façon dont on décide d’aborder l’ultime chapitre de sa vie. À côté d’eux, citons notamment la venue d’Oxmo Puccino, Antonio Soler, Lize Spit, Christophe Boltanski, David Foenkinos, Neata Umubyeyi Mairesse, Amélie et Juliette Nothomb, Dany Laferrière et Adèle Van Reeth. En jeunesse, les têtes d’affiche se nomment Jean-Claude Mourlevat, Anne Herbauts, Eric Pessan, Davide Cali et Christelle Dabos. Au rayon BD, Bernard Yslaire, Judith Vanistendael, Philippe Geluck, Pieter de Poortere et Benoît Peeters (grâce auquel la BD a fait son entrée au Collège de France) seront notamment au rendez-vous. Notons aussi que la Foire s’ouvrira cette année au Manga et à la BD alternative.

Côté exposition, dix propositions attendront les visiteurs, parmi lesquelles Le Livre de Poche – 70 ans de livres qui nous font aimer la vie, Nous les émotions ! (proposé par l’Institut Polonais), Miettes Moineau Ribouldingue (soit le grand jeu de l’oie d’Anne Herbauts), La guerre des Lulus (qui se tiendra au musée de l’Armée) et Le Chat déambule (soit une promenade dans le parc de Bruxelles).

1200 auteurs

Quant aux journées professionnelles, elles se déclineront en trois volets : où sont les ados ?, le livre éco-responsable et la traduction. Et ces quatre jours seront aussi l’occasion de mettre en valeur le travail que la Foire effectue toute l’année auprès des publics éloignés, notamment à travers la publication d’un recueil de textes.

Pour terminer, citons quelques chiffres qui disent l’ampleur de l’événement : 1200 auteurs, 150 rencontres, 307 exposants (dont 140 belges) représentant 542 éditeurs. De quoi, assurément, ravir tous les curieux et toutes les envies !