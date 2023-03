Trois exemples sont à l'affiche des éditions Actes Sud. Cyril Dion d'abord, né en 1978, qui coréalisa en 2015, avec Mélanie Laurent, le film Demain. Il publie Résistances poétiques. "La poésie est partout où les humains résistent, écrit-il, même aux heures les plus sombres. […] Résister poétiquement, c'est abreuver nos âmes de lumière alors que le monde se drape dans l'obscurité."

Pour lui, la poésie est "un art de l'insurrection" et il rappelle la phrase de Kerouac : "Seuls ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde y parviennent".

La poésie peut donc, mieux que la prose habituelle, déjouer les préjugés, ouvrir une brèche et nous faire retrouver la vérité du monde et de la nature au-delà des écrans et des artifices de la consommation. Comme l'amour, elle ne sert à rien mais on ne peut vivre sans elle.

Interlude est un exemple de ses poèmes qui appellent à résister. "On essayait bien encore les shoots dopaminés, les injections de clics, les armures boursicoteuses, mais rien n'y faisait, rien, rien, nous étions effondrés."

De la performance au livre

Pour ce beau petit livre, né d'une performance scénique qui fut notamment donnée au Théâtre 140 en novembre dernier, il s'est associé au compositeur et guitariste Sébastien Hoog qui a mis ses textes en musique.

Il a aussi illustré son livre d'œuvres d'art de huit artistes qui partagent, dit-il, ses combats : comme Ernest Pignon-Ernest et JR dont on voit dans le livre les photos de quelques interventions impressionnantes à la frontière entre les États-Unis et le Mexique et dans une rue de Lviv en Ukraine.

Prune Nourry, dont a pu voir récemment une exposition au musée des Beaux-Arts de Bruxelles, a aussi quelques œuvres dans le livre de Cyril Dion. Actes Sud publie encore à cette occasion un livre consacré à la nouvelle œuvre de cette artiste, monumentale, dans le parc du château La Coste en France. Mater Earth est une installation immersive représentant une femme enceinte émergeant de la terre. Le livre propose un entretien avec l'artiste, une préface du chanteur Bono, des photos et des réflexions de l'écrivaine Nancy Huston sur la maternité.

L'écrivain David Van Reybrouck l'avait annoncé : après ses livres formidables sur le Congo et l'Indonésie, il met toutes ses forces dans le combat climatique. Il fait le lien entre son intérêt pour l'histoire des pays colonisés et l'urgence d'aujourd'hui. Comme il l'avait récemment expliqué à la tribune des Grandes conférences catholiques à Bruxelles, il dénonce notre "colonisation du futur". Un petit livre percutant reprend une de ses conférences. Il débute par un exemple terrifiant quand on y réfléchit : "Dans le seul temps de ma conférence, 6 à 7 espèces animales auront disparu de la planète." "Nous sommes à la veille d'une crise climatique mondiale qui affectera bientôt une grande partie de la vie sur Terre, au risque de la rendre impossible."

Coloniser l’avenir

Dans cette crise, il pointe le rôle de l'Occident qui, après avoir colonisé des régions du globe, colonise cette fois le futur de tous en "spoliant nos petits-enfants de l'eau potable, des ressources, du sol fertile, de l'air sain et en les empoisonnant."

Il rappelle que 19 % de la population mondiale est responsable de 92 % du dépassement des émissions nocives. "Les pays qui émettent le moins de gaz à effet de serre sont les plus exposés à leurs effets délétères."

"Un jeune berger de 15 ans au Tchad a une empreinte carbone de trois fois rien, mais il va voir son pays continuer à se désertifier en raison du mode de vie des garçons et filles de son âge, à Washington, Tokyo ou Amsterdam."

David Van Reybrouck propose quatre pistes pour "résister" en impliquant tous les citoyens dans l'action. D'abord, l'idée d'une assemblée citoyenne comme Macron l'avait fait en France. Mais ses recommandations n'ont été que très peu suivies. David Van Reybrouck donne des pistes pour améliorer l'outil. Il avance aussi l'idée en germe d'une assemblée planétaire des citoyens pour agir sur le climat. Une autre piste serait de donner à chaque citoyen un droit d'émission maximum, avec à la clé un avantage s'il ne l'atteint pas et, au contraire, une pénalité s'il le dépasse. La quatrième piste est celle de la désobéissance civile fiscale. Les citoyens refuseraient de payer le pourcentage d'impôts correspondant à la part du budget que les États affectent aux ressources fossiles.

"Nous sommes là, ensemble, nous sommes ceux que nous attendions", écrit Cyril Dion en clôture de son livre de poèmes.

--> ★ ★ ★ Cyril Dion et Sébastien Hoog | Résistances poétiques | Poésie et arts plastiques | Actes Sud, 80 pp., 28,90 €

--> ★ ★ ★ David Van Reybrouck | Nous colonisons l'avenir | Conférence | Actes Sud, 64 pp., 8,90 €, version numérique 7 €

--> ★ ★ ★ Prune Nourry | Mather Earth | Arts plastiques | Actes Sud, 80 pp., 29 €

EXTRAITS

"Si nous voulons vraiment progresser, nous devrons réinventer la solidarité mondiale." (David Van Reybrouck)

"Je suis une des plaines d'asphalte aux troncs cimentés, des plaines vertes aux troncs de chênes et d'oliviers, je suis un des miséreux, je suis un des carnes de soie et de satin, je suis un du frisson de froid, de faim et d'émotion, je suis un de l'autre versant des neiges […]" (Cyril Dion)