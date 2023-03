Après une séparation, rebondir et aller vers l’inconnu

Après Dans l'eau je suis chez moi (sur la disparition de son père, en mer, la nuit du 7 novembre 1995) et De l'autre côté de la peau (sur la langue, les mots, le signifiant, le signifié), voici qu'elle aborde le sensible sujet de la fin d'un amour.

Passé en suspension

"Mon mari a cessé de m'aimer", constate d'emblée la narratrice de Nos corps lumineux. Elle est à Minsk, il est à Pau. Elle en est informée à distance. "Tu es sûr ?", lui demande-t-elle. Impossible pour la protagoniste d'envisager la rupture. Comme elle ne veut avoir ni mal ni peur, elle essaye de concevoir la perte autrement. Mais comment ? "Cet automne après la séparation, le passé est resté suspendu, s'est déguisé en présent, certains événements n'ont pas voulu s'éloigner." Ceux qui cherchent sont comme en suspension, résume la narratrice sous la plume philosophe d'Aliona Gloukhova. Point question, ici, d'états d'âme terre à terre. L'écrivaine convoque Heidegger, Husserl, Kierkegaard (que traduit sa maman), ainsi que la féministe américaine Karen Barad.

On peut tout réinventer, devenir quelqu'un d'autre. Déménager ouvre la possibilité d'une existence nouvelle. Quand la blessure se cicatrise, on sort du mariage "comme on sort de l'eau, comme on entre dans une forêt, comme on court dans la neige".

Un horizon possible

À la faveur d'un séjour dans le chalet de son amie Suzanne, à Saint-Pierre d'Albigny, elle fait la connaissance de Lucien, le voisin qui va devenir un ami. Il lui fait remarquer que "les gens ne sont jamais à nous", "quand on emploie un adjectif possessif, on raccroche cette personne à soi et elle ne part plus". Tout au long du roman, la protagoniste parle de "celui qui est mon mari", "celui qui était mon mari", "celui qui est encore mon mari" pour finalement le qualifier de "celui qui ne m'aimait plus". Il est alors défini par son prénom, Serge.

Aliona Gloukhova puise dans sa propre vie des éléments biographiques, lorsque, par exemple, la narratrice évoque des membres de sa famille ou ses déplacements. De Minsk à Kiev, de Minsk à Saint-Pétersbourg, de Minsk à Vilnius. Puis ces villes où elle a habité : Kiev, Saint-Pétersbourg, Paris, Poitiers, Lisbonne, Madrid, Istanbul, Vilnius. Ébranlée dans ses fondations, elle convoque la notion de fernweh qui, en allemand, signifie "la nostalgie d'un endroit où l'on n'est jamais allé, d'un lieu inconnu, une envie d'être loin, ailleurs. Une nostalgie porteuse, un horizon possible pour des personnes qui cherchent".

Le désamour arrive comme une chute, moment de concentration reconfigurant un espace-temps. "Le désamour est généreux - on laisse l'autre s'en aller, son corps autonome, sans nous." De cette chute, on peut se relever, et s'envoler.

--> ★ ★ ★ Aliona Gloukhova | Nos corps lumineux | Roman | Verticales, 177 pp., 18,50 €, version numérique 13 €

EXTRAIT

"La séparation est une panne, moi, un oiseau cassé. Une explication peut me réparer, il me faut une théorie quelconque. Il y en a qui savent aimer et d'autres qui ne savent pas, me dit la boulangère de Saint-Pierre-d'Albigny en me rendant la monnaie. Je fais l'inventaire de mes savoir-faire sentimentaux. Je découvre des brèches, des pannes, des cratères - une ignorance, de l'amateurisme."