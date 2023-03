Pour Habermas, l’un des plus grands penseurs européens, Facebook et Twitter sapent le débat démocratique

Habermas, façonné par le marxisme, y montrait comment à partir du XVIIIe siècle, le principe bourgeois de “publicité” avait défini un nouvel espace politique et avait fait éclater la culture du secret de l’ancien État absolu. Par les discussions sur les questions d’intérêt général ordonnées par des journalistes professionnels, par la formation d’une opinion publique, l’autorité était soumise au tribunal de la raison.

Une révolution pareille à l’invention de l’imprimerie

Plus de soixante ans après la parution de L’Espace public, Jürgen Habermas examine la déstabilisation de la délibération démocratique provoquée par l’irruption des réseaux sociaux tels que Twitter ou Facebook. L’ancien disciple d’Adorno et de l’École de Francfort a dû actualiser sa pensée en raison de l’emprise qu’exercent sur notre époque les algorithmes élaborés dans la Silicon Valley. Il en résulte un essai court et digeste (deux caractéristiques que l’on retrouve rarement chez Habermas…) dont la traduction est publiée par Gallimard : Espace public et démocratie délibérative : un tournant.

”De la même façon que l’imprimerie avait fait de tous des lecteurs potentiels, la numérisation fait aujourd’hui de tous des auteurs potentiels. Mais combien de temps a-t-il fallu pour que tous apprennent à lire ?”, critique-t-il. Les réseaux sociaux provoquent une nouvelle révolution dans la communication, mais elle est immature.

Car le cœur du problème se situe là : sur les grandes plateformes numériques, dont les motivations sont uniquement commerciales, dont le contenu n’est pas ou presque pas régulé, chacun peut prendre la parole. De cette effervescence individuelle naissent des espaces semi-privés (un compte Twitter et la communauté de ses followers, par exemple), des bulles autoréférentielles qui sont séparées les unes des autres. Il en résulte une dangereuse fragmentation de la discussion démocratique civilisée, qui se doit d’être publique et inclusive.

”Le très grossier vacarme des chambres d’écho”

Les grands consortiums du numérique nous avaient vendu une promesse libertaire, mais cette émancipation “est aujourd’hui, au moins en partie, hypothéquée par le très grossier vacarme qui envahit des chambres d’écho fragmentées”. Dans ces chambres d’écho, des fake news et théories complotistes circulent en toute tranquillité, sans être soumises à la critique rationnelle. Que l’on pense aux absurdités diffusées par les “antivax” durant la crise sanitaire…

La dynamique des réseaux sociaux répond également à une logique plébiscitaire – on y chasse des likes –, bien éloignée de la recherche sincère de l’intérêt général. Et quand les mandataires politiques eux-mêmes jouent avec le feu pour assurer leur emprise, c’est un gouffre qui s’ouvre sous les principes démocratiques.

Sans surprise, Habermas pointe à plusieurs reprises les dérives du trumpisme : “Aux États-Unis, la vie politique se trouve prise dans l’œil du cyclone d’une polarisation persistante de l’espace public depuis que le gouvernement et une grande parie des partis de gouvernement se sont accommodés des méthodes d’autodéfense d’un président utilisant avec dextérité les réseaux sociaux.”

Responsabiliser Facebook et Twitter

Jürgen Habermas conclut son livre par un appel. Il voudrait imposer un cadre strict aux multinationales qui régissent les réseaux sociaux et dont le business consiste à récolter les données personnelles de leurs utilisateurs et à les revendre. “Elles devraient être tenues pour responsables des informations qu’elles ne produisent pas ni ne rédigent (mais qu’elles diffusent, NdlR)”, alors qu’elles ne sont pas soumises aux mêmes exigences de vérification et de mise en contexte qui gouvernent le travail des médias traditionnels.

“Maintenir une structure médiatique permettant à l’espace public de rester un espace inclusif et permettant à la formation de l’opinion et de la volonté publique de conserver son caractère délibératif ne relève donc absolument pas du simple choix politique : il s’agit d’un impératif proprement constitutionnel.”

--> ★ ★ ★ Jürgen Habermas | Espace public et démocratie délibérative : un tournant | Essai | traduit de l'allemand par Frédéric Joly, Gallimard, 134 pp., 16€

--> Gallimard publie également, en ce début d’année, le second volume de "Une histoire de la philosophie" du même auteur. Une "brique" qui s’adresse aux lecteurs les plus avertis.