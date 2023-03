Même au fond du gouffre, la joie est possible

Parce qu'il est inachevé, l'auteur s'attache à le raconter au fil de courts chapitres, avec beaucoup de délicatesse et de modernité. C'est à travers "ce qu'il nous arrive tous les jours, l'actualité, les faits divers que j'ai souhaité l'approcher" et comprendre ce qu'il pouvait encore nous dire, confie Gabriel Ringlet.

Cinq pains et deux poissons

S'esquisse au fil des pages un portrait original de Jésus, par lequel on croise son regard et ses paroles qui soutiennent qu'à partir du peu que l'on a à donner, du rien qu'il nous reste parfois, la grâce et la bonté surabondent. C'est tout le sens du miracle biblique de la multiplication des pains évoqué par Gabriel Ringlet. Avec "cinq pains d'orge et deux poissons" offerts par un petit garçon, Jésus nourrit davantage qu'une foule innombrable.

"Ce Jésus, qu'a-t-il d'original finalement ?", poursuit l'auteur auprès de La Libre. "Ce n'est ni un grand explorateur, ni un grand découvreur. Il ne fut pas l'unique thaumaturge de l'Histoire… Ce qui est original en lui, c'est qu'il a osé dénoncer tous les enfermements, le faux sacré, les rétrécissements identitaires. Il fut très fier de son héritage, il cite tout le temps les textes sacrés, mais l'Écriture sainte n'est pas derrière lui, elle est toujours devant. Ce qui fait l'originalité de Jésus, c'est qu'il agrandit le lieu où il a grandi. Il donne du souffle à la maison d'où il vient, il rejoint l'humanité dans ce qu'il y a de plus difficile et de plus inhumain. Il touche le lépreux, laisse pousser l'ivraie avec le bon grain, se laisse approcher par la femme qui perdait du sang… Il ne nie pas le mal, la tumeur, mais il n'y enferme personne."

L’onde de la grâce

Au-delà du beau et sensible portrait que Gabriel Ringlet dresse de Jésus comme d’autres personnages de l’Évangile (ainsi de très belles pages sur Marthe et Marie), c’est une réflexion sur la blessure et la grâce qui s’approfondit au fil des pages.

Dans les pas de la tradition chrétienne, l'auteur entend montrer - témoignages à l'appui - qu'il n'y a jamais d'impasse. Que dans toute situation, aussi tragique soit-elle, il y a un chemin possible pour la vie et la joie. "Je préfère d'ailleurs utiliser le mot joie que le mot bonheur. Ce dernier est un peu lourd parfois. Quand on est traversé par la perte, je ne vois pas comment on peut parler du bonheur. La joie est plus aérienne, plus subtile. Au fond du gouffre, au fond du noir le plus noir, il peut encore il y a voir un souffle de joie qui remonte à la surface." Il suffit d'un geste, d'une parole, même maladroite pour que "l'onde de la grâce" - sans nier le mal - inonde la blessure.

--> ★ ★ ★ Gabriel Ringlet | La blessure et la grâce | Récits | Albin Michel, 287 pp., 19,90 €, version numérique 14 €

EXTRAIT

“N’avoir pas peur quand la mer se déchaîne me remet en mémoire le bouleversant témoignage du Père Philippe Bacq. Atteint d’un cancer de la gorge et devenu aphone, il ne parlait plus que par écrit. […] ‘Par exemple, explique-t-il, sur une des fiches, je posais la question : Vais-je pouvoir reparler ? J’ai peur. La plupart répondaient : Mais oui, Philippe, évidemment, confiance. Alors je leur donnais une seconde fiche : Comment le savez-vous ? Seul un visiteur m’a répondu : Je ne sais pas si tu pourras reparler mais ce que tu vis maintenant, comme tu le vis, nous aide pour le jour où nous serons nous-mêmes en difficulté. Cette parole m’a fait grand bien, poursuit Philippe Bacq. Elle ne donne pas un sens à la souffrance, mais elle donne un sens à ce que je suis devenu dans la maladie.”