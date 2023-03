Or Lisette Lombé, Belgo-Congolaise de Liège, plume assurément, fonctionne à la vibration, ancrée qu’elle se trouve dans les intersections de la société.

Sorti en 2020, son recueil Brûler Brûler Brûler a propagé sa flamme bien au-delà de nos frontières. Et l’artiste-activiste se trouve aujourd’hui sous les feux croisés d’une riche actualité, toujours irriguée par la vague essentielle du slam. Des rayonnages des librairies où vient de sortir son premier livre jeune public Enfants poètes, aux scènes où continue de tourner son duo avec la musicienne et DJ Cloé du Trèfle Brûler Danser, Lisette Lombé écrit et dit, écoute et transmet. Gestes de poétesse plurielle.