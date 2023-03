Inespéré. Laura Simonati, éditée en Belgique, a remporté le prix de la Première œuvre à la Foire internationale du livre jeunesse à Bologne. La jeune artiste n’avait pas osé envoyer son livre aux maisons d’édition.

Histoire vraie. Le récit s’inspire de l’histoire d’une jeune fille géante, née dans un village du sud du Tyrol, au XIXe siècle et qui, pour aider ses parents financièrement, est entrée dans un cirque à une époque où les monstruosités faisaient recette.

Gigantisme. Peint à la gouache avant d’être retravaillé à l’ordinateur, l’album est d’un graphisme remarquable. Il traduit la notion de gigantisme et d’exclusion, avec une typographie qui fait partie intégrante du visuel.

Mariedl, une histoire gigantesque, Laura Simonati, Versant Sud jeunesse, 64 pp, 18 €. Dès 5 ans. Opera prima 2023 aux Bologna Ragazzi Awards.

Coup de maître. Pour son premier album jeunesse, Jérémie Moreau réussit un coup de maître. La chambre de Warren joint le rêve à la réalité, l’écologie à l’histoire. Le petit garçon va essayer de sauver les animaux, comme Noé, et le monde, en devenant terrestre et non Superman.

Engagé. Une prise de position portée par une fable puissante et des illustrations de toute beauté, narratives et débridées, à dominante verte, bien entendu, sublimées par le pantone orange fluo.

Alarmant. Alarmant, mais pas alarmiste, ce récit résonne fait écho au nouveau rapport du Giec venu rappeler que le réchauffement climatique est tout sauf une fable.

-- > ★ ★ ★ ★ Jérémie Moreau | La chambre de Warren | Album | Albin Michel jeunesse, 56 pp., 18 €. Dès 4 ans.

Unique. Inclassable, unique, Claude Ponti propose un nouvel album aux allures d’infini, un chemin qui se parcourt de gauche à droite, mais aussi de droite à gauche, un Leporello de deux mètres de long qui se déplie à l’envi comme à l’envers.

Freudien. Le livre se décline en quatre volets, avec le Leporello côté face et celui, côté pile, que les enfants peuvent colorier. Encore un album qui sera utilisé chez les psys, comme le sont si souvent ceux de l’artiste freudien.

Secrets. Le chemin ne s’arrête jamais et c’est cela qui le rend passionnant. De nombreux secrets se cachent encore dans ce royaume qui rappelle l’univers de Jérôme Bosch.

-- > ★ ★ ★ ★ Claude Ponti | Le chemin | Album | L’école des loisirs, 23 pp., 25 €. Dès 6 ans.