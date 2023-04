Fanny Ruwet : “Rire devant un livre, c’est assez rare”

L’histoire, c’est celle d’Allie. La vingtaine, journaliste, elle vient de larguer son petit copain, Alexandre. Elle a le cœur en miettes, mais davantage parce qu’elle a perdu un ami, un frère – Allie, en fait, est attirée par les filles. C’est le début de l’été. Il fait chaud, très chaud. Elle s’est vite déniché un petit appart à Saint-Gilles. Lui revient alors une histoire étrange qu’elle a vécue adolescente. Vers 15 ans, elle a entretenu sur Internet, via un blog, une relation “ni vraiment amicale ni vraiment amoureuse” avec un jeune garçon, Nour, habitant Montpellier. Ils s’entendaient bien. Ils ont correspondu pendant un an. Puis, avec la disparition de MSN, ils ont perdu le contact.

Aujourd’hui, douze ans, plus tard, elle tente à le retrouver. Mais c’est comme si Nour n’avait jamais existé. Google, Facebook, Instagram… : il n’y a aucune trace de lui. Étrange ! Les questions se bousculent dans sa tête : Nour était-il bien celui qu’il prétendait être, un jeune ado ? Ou alors, était-il “méga vieux : René, un pédophile mielleux ?” Ou bien est-il mort ? Allie, aidée de son ami Maxime, va se lancer dans une enquête à sa recherche.

Homosexualité, alcool, famille, amour…

Humoriste, chroniqueuse et podcasteuse, Fanny Ruwet a osé franchir ce premier pas vers la littérature grâce à la maison d’édition L’Iconoclaste. “Ma mère m’a toujours beaucoup fait lire. Pour moi, la littérature a toujours été sur un piédestal, raconte-t-elle. Donc, sans l’accompagnement de L’Iconoclaste, jamais, je n’aurais osé écrire un livre de moi-même”. Car, si sa réputation n’est plus à faire en matière de stand-up, se posait, ici, “une question de légitimité”, estime Fanny Ruwet. “Ce que j’avais envie de raconter allait-il trouver de l’intérêt auprès des gens, allait-il les faire rire aussi ?”, s’interroge-t-elle.

Elle dépose alors en vrac, sur une vingtaine de pages, des réflexions qui la traversent sur l’alcool, l’enfance, la difficulté d’être adulte, la sexualité… “L’Iconoclaste m’a ensuite aiguillée sur la narration. Il fallait un fil rouge, des situations concrètes auxquelles pouvaient se raccrocher les lecteurs, poursuit-elle, et c’est comme ça que j’ai proposé cette histoire avec Nour, qui m’est vraiment arrivée”.

Cœur du récit, cette (pseudo-)enquête sur Nour, très factuelle, permet, en effet, à Fanny Ruwet de venir greffer toute une série de thèmes qui, on le sent à son écriture écorchée, à fleur de peau, relèvent du vécu, de l’intime, toujours à la lisière de la fiction et la réalité : l’adolescence, le mal être, l’homosexualité, l’alcool, les réseaux sociaux, la famille, le deuil, l’amitié, l’amour… “Je voulais quelque chose de très réaliste, explique-t-elle. Il y a des situations que j’ai inventées, mais les ressentis sont très réels, très humains”.

Et de préciser : “Alors, oui, il y a beaucoup de choses intimes, mais je pouvais jouer sur le fait que les gens ne savent pas ce qui est vrai ou faux. J’aime bien cette limite ; ça me fait rire. En même temps, c’est aussi une grosse liberté de ne pas tout devoir assumer. Dès qu’il y a un truc gênant, je dis : 'Non, mais j’invente, évidemment ! Hein, hein !' et je fais une petite roulade comme ça”.

Une jeunesse tourmentée et désorientée

Habituée à faire rire le public assis devant elle ou derrière son écran, Fanny Ruwet tenait absolument à ce que son livre soit drôle. “Mais est-ce que ça allait être suffisamment drôle, s’est-elle beaucoup demandé, parce que rire devant un livre, c’est assez rare”. “Néanmoins, nuance-t-elle, avec ce bouquin, je n’étais pas obligée d’être drôle tout le temps, ce qui a été un peu compliqué à assumer”.

Comme dans tout, il a donc fallu trouver le juste équilibre. Et Fanny Ruwet s’en sort plutôt bien. Celles et ceux qui l’apprécient sur scène et sur les ondes retrouveront avec plaisir, couchés sur le papier cette fois, dans un phrasé familier et cash, son autodérision débridée et son ton pince-sans-rire. Les autres découvriront une autrice en herbe qui parvient à faire (sou)rire en décrivant, d'une plume organique, les déboires tragi-comiques d'une jeunesse tourmentée et désorientée.

Fanny Ruwet | Bien sûr que les poissons ont froid | L'Iconoclaste | 267 pp., 19 €, version numérique 14 €