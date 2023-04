Le chaos de la guerre et les périls de l’impuissance

Willem Frederik Hermans (1921-1995) est, avec Harry Mulisch et Cees Nooteboom, un des écrivains néerlandais les plus célèbres du vingtième siècle. Ses œuvres les plus marquantes sont La Chambre noire de Damoclès et Ne plus jamais dormir, tous deux publiés en français chez Gallimard respectivement en 2006 et 2009. L’auteur est peu connu auprès des francophones. La nouvelle traduction française de Het behouden huis (1952), permet de (re)découvrir l’écrivain. Il s’agit d’un ancien texte publié (en partie) dans un recueil sorti en 1965 aux éditions Seghers à Paris. Ce petit ouvrage empreint de cynisme, de nihilisme et de misanthropie est un thriller de guerre, un long enchaînement d’actions où le suspens ne fléchit pas.