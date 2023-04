Bertrand Monnier, prêtre geek et métalleux : "Ce n’est pas à l’Église de statuer sur la culture populaire, elle n’y connaît rien”

Difficile de deviner à la célébration traditionnelle de ses offices que le père Bertrand Monnier, curé de Verdun (Meuse), est fan de musique métal, de jeux vidéo ainsi que des mondes fantastiques et médiévaux. Pour s’en rendre compte, il faut franchir la porte du presbytère où l’abbé de 43 ans vit depuis 2017. Au milieu des photographies du pape François ou de bibelots à l’effigie de la Vierge Marie, on découvre une pièce entièrement consacrée à ses passions : trois ordinateurs de gamer superéquipés trônent entourés de ses CD de heavy metal, de Amon Amarth à The Offspring. Aux murs, des posters de Heroes of Storm, Lord Voldemort ou du Seigneur des anneaux.