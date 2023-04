C’est jour de fête dans les librairies indépendantes

Si vous poussez les portes d’une librairie indépendante (n’appartenant à aucune chaîne ou groupe) ce samedi 15 avril, vous serez accueillis par un cadeau. Un livre vous sera offert : c’est ainsi que se fête la Sant Jordi, instituée Journée internationale du livre et du droit d’auteur par l’Unesco et fête de la librairie, tradition née en Catalogne désormais bien établie chez nous. En Belgique francophone et à Bruxelles, une quarantaine de librairies indépendantes participeront à cette opération. Pour cette 25e édition, l’ouvrage concocté par l’association Verbes s’intitule Plumes, recueil de textes signés par 25 auteurs et autrices françaises et joliment illustrés par Michaël Cailloux. Yannick Haenel, Bertrand Belin, Marie-Hélène Lafon, Claudie Hunzinger, Eric Chevillard et Simon Johannin notamment y rendent hommage à un oiseau qui leur est cher. Ce volume aux belles dimensions est accompagné d’un opuscule intitulé Des oiseaux et des poètes, une anthologie composée par Marielle Macé.