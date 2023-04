Quand les enfants sont confrontés à la mort d’une camarade de classe

Après une introduction légère comme un retour de vacances et comme les premières palpitations, l’autrice entre dans le vif, ou plutôt la mort, du sujet. Thomas pour qui le cœur de Eve bat la chamade ne sera pas présent à la rentrée. Il est atteint d’un cancer et revient rasé à l’école lorsqu’il rend visite à ses camarades. Un autre drame inattendu survient, la mort subite d’Émeline.

Pour la classe, les élèves, l’institutrice, c’est un choc. Mais pour Eve, neuf ans, c’est pire. Elle se souvient des derniers mots qu’elle a dits à son amie vendredi soir. Des mots durs, ceux d’une petite fille en colère. Eve est rongée par le remords… Il faudra apprendre à continuer sans Émeline, à s’ouvrir aux autres, à se pardonner.

Geneviève Piché (Montréal, 1972) alterne les modes de narration, entre le récit à la première personne et le carnet de correspondance dans un roman touchant – étrangement en résonance avec la disparition prématurée de Victor – qui alterne entre le point de vue des adultes et celui des adolescents face aux drames de l’existence. On y retrouve aussi la tonalité chère à de nombreux écrivains et écrivaines canadiens ou canadiennes qui ne craignent pas les émotions de leurs personnages.

"Vingt-cinq moins un", lauréat du Prix Première Victor 2023

Plus de 2000 participants

Pas moins de 2271 lecteurs de 12 à 15 ans étaient inscrits pour cette cinquième édition. Parmi les autres ouvrages en lice, citons d’abord l’engagé Mille arbres de Caroline Lamarche (Cotcotcot éditions) qui, à cette occasion, a rencontré une classe du collège Fra Angelica d’Evere avec Adélaïde Charlier, marraine du Prix ainsi que Patricia Vergauwen et Francis Van de Woestyne, les parents de Victor. Il y avait aussi Tu te souviendras de ce que tu lui as dit d’Angélique Burnotte (Les oiseaux de nuit) ; Dans la gueule du diable d’Anne Loyer (Mijade) et Akata Witch de Nnedi Okorafor – traduit par Anne Cohen Beucher (L’école des loisirs). Un très beau choix.

Plus d’infos : www.lefondsvictor.be