Décès de Christine Baker qui avait découvert Harry Potter pour Gallimard jeunesse

Les amoureux du livre jeunesse avaient l’habitude de la voir parcourir les allées des salons, de Bologne à Montreuil, en passant par Londres, Paris ou Francfort, en quête sans doute d’un nouveau talent à découvrir, d’un monde fantastique à partager avec les jeunes lecteurs, d’une perle littéraire à dévoiler. Avec un peu de chance, ils pouvaient l’accompagner pour un pas de conduite et profiter de sa conversation, de ses mots choisis, de sa grande connaissance de la littérature jeunesse et des auteurs qu’elle défendait et chérissait. Comme l’auteur illustrateur Quentin Blake, qui a illustré tous les livres de Roald Dahl et qui était son voisin londonien. Elle savait reconnaître le travail bien fait, gardait la tête froide malgré les succès qu’on lui doit, prêter une oreille attentive à son interlocuteur ou interlocutrice et semblait capable de prendre le recul nécessaire. C’était une grande dame de la littérature jeunesse, une figure inspirante dont Harry Potter n’est pas son seul fait d’armes. Loin s’en faut.

J.K.Rowling, Quentin Blake, Michael Morpurgo…

Elle a en effet pendant plus de 44 ans défendu les plus beaux textes, les plus grands auteurs et illustrateurs de la littérature jeunesse.

Christine Baker est née à Sens (Yonne, France) en 1952. Après des études de lettres modernes, elle rejoint en 1972 la librairie L'Artisan du livre, à Paris, où elle crée le premier rayon jeunesse. Elle y reste 3 ans avant de partir pour Londres travailler à la librairie Children's Book Centre, alors la seule librairie spécialisée Jeunesse au monde. Deux ans plus tard, en 1977, elle épouse le libraire et fils du fondateur, Robin Baker et s'installe définitivement en Grande-Bretagne, où grandissent leurs deux filles. Dans cette même librairie, elle rencontre en 1978 Pierre Marchand, qui vient de lancer un département jeunesse au sein des éditions Gallimard et lui propose de rejoindre sa petite équipe.

Ainsi commence une longue et historique collaboration avec la maison et notamment Hedwige Pasquet.

Toujours guidée par une recherche d'excellence et d'innovation, Christine Baker n'a eu de cesse de développer le catalogue dans toute sa diversité, lui donnant un rayonnement français et international, pour la fiction comme pour la non-fiction et pour tous les âges.

Directrice éditoriale de Gallimard Jeunesse, elle a constitué un patrimoine littéraire unique et fait découvrir aux lecteurs français d'innombrables auteurs: Quentin Blake, Timothée de Fombelle, Jacqueline Wilson, J. K. Rowling, Michael Morpurgo, ou encore Philip Pullman, Lian Hearn, et tant d'autres.