Préoccupé par le livre qu’il ne parvient pas à finir, Franz Kafka (1883-1924), accompagné de sa chère Dora Diamant, dernier et grand amour de sa vie, se promène dans un parc, à Berlin. Il avance d’un bon pas, tousse de temps en temps à cause de la tuberculose qui l’emportera trop tôt, mais s’arrête à la vue d’une fillette qui pleure à chaudes larmes. Elle a perdu sa poupée. Kafka lui demande comment s’appelle celle-ci et lui répond dans la foulée que la chère Soupsy n’est pas perdue, mais partie en voyage. En témoigne un courrier qui se trouve dans la poche de son imperméable et qu’il lui apportera le lendemain.

Voilà comment Kafka se fait passer pour un postier volontaire et transmet à la petite Irma, les écrits imaginaires d’une Soupsy voyageuse, qui se rendra à Paris, prendra le thé en Angleterre avec Pierre Lapin, accompagnera Gaudí lors de sa promenade quotidienne ou s’engagera dans une expédition aux confins désolés de l’Arctique.

Entre joie et nostalgie

"Kafka et la poupée" de Larissa Theule et Rebecca Green

Peu à peu, les lettres s’espacent et se raccourcissent, comme pour mieux préparer l’enfant à l’idée de la séparation et l’écrivain, de plus en plus pâle, au voyage vers l’au-delà. La fillette pressent que la lettre d’Arctique sera la dernière. Les deux amis se quittent par un matin gris où Kafka lui conseille de consigner ses souvenirs de voyage dans un carnet.

Larissa Theule livre ici un récit teinté de nostalgie mais aussi de la joie des derniers mois de l’écrivain, heureux de couler des jours paisibles auprès de sa bien-aimée et de partager des moments de bonheur avec les enfants, dont il était le grand ami.

S'il jouait à se faire passer pour un autre que lui, l'auteur du Procès n'en prenait pas moins son rôle au sérieux et mettait, selon Dora, un soin particulier à rédiger ses missives. Malheureusement, confie l'autrice dans sa postface, toutes les tentatives de retrouver la fillette du parc ont échoué.

Une histoire touchante, nourrie de quelques rebondissements, qui nous plonge dans le Berlin d’hier au gré des illustrations sobres et organiques de Rebecca Green. De ses gouaches et crayons, la peintre américaine dote Kafka d’une belle présence avec son chapeau, son costume trois pièces et son regard inquiet.

Le citronnier

De son côté, Le citronnier d'Ilia Castro et de Barroux retient l'attention grâce aux remarquables illustrations de l'artiste français, ancien publicitaire parti s'installer aux États-Unis. La force de ses dessins, sombres, angoissants et expressionnistes, raconte la tragédie d'une petite fille, nommée Elle, née dans un pays en guerre où s'impose le silence.

Seules les fusillades résonnent dans cette contrée où depuis l’état de siège, chacun marche droit devant, sans parler, sans se regarder, sans respirer. Les parents de Elle reçoivent souvent des visiteurs mystérieux dans leurs caves.

Le soir des réunions, Elle doit partir loin, selon les directives de sa mère, et se réfugie dans le citronnier.

Les réunions se multiplient jusqu’au jour où les bruits de bottes et de mitraillettes se font entendre. Elle pleure toutes les larmes de son corps.

Son chagrin deviendra lac, rivière et puis torrent pour charrier les corps jetés du ciel, mais aussi l’espoir, et permettre à une graine de citronnier de sortir de terre et du silence.

Tout en ocre, noir et rouge, aux traits prononcés comme autant de cris de rage, Le citronnier, sous la plume d'une autrice d'origine argentine, se nourrit aussi de la folie des contes contemporains latino-américains, un contrepoint bienvenu pour adoucir la gravité du propos.

★ ★ ★ Kafka et la poupée | Larissa Theule et Rebecca Green, traduit de l'anglais par Ilona Meyer | Album | Les éditions des éléphants, 44 pp, 14,50 €. Dès 5 ans.

★ ★ ★ Le citronnier | Ilia Castro et Barroux | Album | D'eux, 44 pp,15 €. Dès 9 ans.