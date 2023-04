Ayesha, dans les pas de “l’Indienne la plus célèbre et médiatisée de sa génération”

En enquêtant sur la maharani Gayatri Devi (1919-2009), c’est une autre insoumise qu’il nous donne à découvrir, une étonnante princesse, dont il avait appris l’existence, adolescent, par des amies indiennes. “Elles ont tout de suite éveillé mon intérêt pour elle, et le mot est faible ! Je voyais bien à quel point elle était singulière”, se souvient-il. “Elle sera l’Indienne la plus célèbre et médiatisée de sa génération.” L’occasion, à travers ce destin hors norme, de plonger dans l’histoire, les cultures, la politique, les mondanités de l’Inde, mais aussi dans sa complexité, ses paradoxes, sa violence.

Une première école pour filles

Ayesha, comme on la surnommait, était une femme privilégiée certes, amie de la reine Elizabeth II et de Jackie Kennedy, une people à l’aise dans la haute société, de Londres à Jaipur. Mais cela ne l’a pas empêchée de se révéler combative, progressiste et visionnaire, tout en restant profondément religieuse.

Petite-fille, fille, sœur et épouse de maharaja, Gayatri Devi a grandi dans un monde où l’on chassait la panthère, survolait les monts himalayens en avion, dressait des perroquets pour rouler sur des bicyclettes. Trimbalée par une mère nomade et extravertie, scolarisée en Europe comme dans l’école du grand poète indien Rabindranath Tagore, elle s’est retrouvée prisonnière de dures lois patriarcales en devenant la troisième épouse du maharadja de Jaipur – un mariage d’amour avec un homme, Jai, qu’elle n’aura de cesse de soutenir malgré ses infidélités.

guillement Ayesha, qui ne supportait plus les contraintes liées à un style de vie aussi arriéré, et plus que jamais en ces temps de guerre où les femmes occidentales remplaçaient les hommes partis au combat, […] pensait que seule l’instruction pourrait rimer avec libération.

Elle s’est alors mis en tête de contribuer à sa manière à l’émancipation des femmes, en créant contre vents et marées la première école pour filles du Rajasthan, où de surcroît les castes seraient abolies. C’était en 1943, et son “Altesse Troisième” avait 24 ans à peine.

Une entrée fracassante en politique

Ayesha traversera les chaos de l’histoire du XXe siècle. Elle a assisté à la fin de la colonisation britannique avec son lot de violences, à la perte des privilèges des maharajas, à l’avènement d’une république démocratique. Elle a subi les humiliations mais, de reine déchue, elle est surtout devenue actrice de l’Inde moderne en épousant l’époque – le couple a transformé ses palais en musée et hôtel de luxe – alors que son père, ses frères, ses oncles, son fils unique se noyaient dans l’alcool. Elle s’est même lancée en politique, pour être élue en 1962 “avec la plus grande majorité jamais enregistrée dans une démocratie !”, constatera le président américain John Kennedy.

Ayesha en campagne électorale dans le Rajasthan. ©Darmendar Kanwar / Maharaja Sawai Jai Singh Benevolent Trust

Mais, détestée par la première ministre Indira Gandhi, dont elle avait publiquement humilié le père, Nehru, elle est envoyée en prison sous un motif fallacieux en 1975. Elle y passera des mois atroces, qui délabreront sa santé, mais au cours desquels elle créera une école pour les enfants des prostituées emprisonnées. Sa vie se sera décidément égrenée en une succession de combats, en faveur des femmes, des enfants, des minorités, des animaux.

Jean-Noël Liaut, à travers ses lectures, voyages et rencontres avec des témoins et amis, donne chair à cette femme flamboyante qui, on le sent au fil des pages, le fascine. “Je ne suis pas un biographe qui mord les mollets de ses sujets, mais ce n’est pas pour autant que je suis aveugle.” Il pointe ici l’irascibilité de la dame ou là sa mauvaise foi, mais aussi une maternité manquée dont elle portera la culpabilité jusqu’à la fin de sa vie. Après avoir passé 30 ans en compagnie d’Ayesha – pour ainsi dire -, son biographe n’a pas “trouvé de facettes plus sombres” à cette femme, dont le producteur Ismaïl Merchant considérait, lui aussi, qu’“elle fut la lumière de l’Inde”.

-- > ★ ★ Jean-Noël Liaut | La Princesse insoumise | Biographie | Allary Éditions | 320 pp., 22,90 €.