Un livre de dessins d'un père à son fils retrouvé par miracle au camp de concentration de Theresienstad

Helios Azoulay, écrivain, compositeur, directeur musical... ©Mathias FILIPPINI/REA

Né le 22 janvier 41, il est déporté avec sa mère en février 42. Son père étant nommé directeur du Bureau de dessin du Département technique, Tommy peut vivre avec ses parents dans la Magdeburger Kaserne, toute petite maison où son père dirige un atelier d’une vingtaine de dessinateurs condamnés à produire des dessins pour la propagande, mais également résistants dans la clandestinité. Plusieurs d’entre eux , dont Bedrich Fritta, ont été envoyés à Auschwitz.

Écrivain, musicien, compositeur, Hélios Azoulay a été choisi par David Haas, petit-fils de Bedrich Fritta, pour accompagner les dessins de ses mots choisis. En une quarantaine de pages, en fin d'ouvrage, Au creux d'aimer recontextualise une œuvre qui ne peut le laisser indifférent, lui qui a dirigé deux fois Brundibar et qui, depuis treize ans, interprète des musiques composées dans les camps de concentration.

Qu’est-ce qui vous parle, vous émeut, vous porte dans cette musique composée dans les camps ?

Ce qui m’a frappé, c’est sa densité, sa gorgité. Cette musique est peuplée. Ces œuvres sont nées dans des circonstances incroyables. C’est quoi cette vie, là-dedans ? Pour trouver la réponse, j’ai tiré le fil d’une pelote que je voyais être un répertoire.

Une musique qui vous mène aussi au livre "Pour Tommy"…

Dans mes recherches de partitions, je tombe sur un livre de Bedrich Fritta. Je vois un de ses dessins clandestins, terrible, étourdissant de détails et de vibrations. Je souhaitais dès lors en publier un dans un livre. En recherchant les ayants droit, je tombe sur David, le petit-fils de Bedrich et fils de Tommy, lequel a survécu aux camps, mais est mort en 2015. David et moi sommes tombés en amitié comme on tombe en amour. C’est lui qui m’a fait découvrir le livre de Tommy qui était déjà publié en Allemagne, avec les dessins et une longue postface d’un historien. Qu’un écrivain parle du livre pour Tommy me semble cependant ajouter une valeur supplémentaire au projet, l’idée étant bien sûr non pas de recouvrir l’œuvre d’une prose mais bien de l’envelopper.

Qu’est-ce qui vous a le plus touché dans ce livre ?

La tendresse, l’évidence atmosphérique qu’il s’agissait d’une œuvre d’amour à un endroit où on pensait que cela avait été confisqué définitivement. Par ailleurs, l’œuvre clandestine et de résistance de Bedrich Fritta, est à l’opposé des dessins réalisés pour son fils. Le fait de connaître la vérité du camp nous rappelle que chaque dessin raconte deux histoires comme ce gâteau d’anniversaire pour ses trois ans. On sait très bien que Tommy n’a jamais eu ce gâteau. À défaut de lui donner à manger, son père lui fait avaler du rêve. Je trouve cela étourdissant de beauté.

On pense inévitablement à "La Vie est belle" de Roberto Benigni quand on voit la fausse naïveté des dessins, leur double message, leur rôle salutaire en des temps et circonstances extrêmement graves…

Absolument. Il y a quelque chose de cet ordre-là, si ce n'est que La Vie est belle est une fable, avec quelques incartades. C'est l'histoire d'un père qui recouvre de mots une réalité atroce.

Comment a-t-on retrouvé ces dessins ?

Les caricaturistes clandestins ont fini par se faire avoir. Ils espéraient faire sortir les vrais dessins et que ça gueule suffisamment haut et fort pour que le monde se décide à réagir. Quand ceux qui œuvraient clandestinement en résistance ont su qu'ils allaient se faire arrêter, ils ont caché les dessins dans une malle et les ont enterrés dans la vieille cour d'une vieille ferme. Tout en dessous, il y avait le livre Pour Tommy dont la couverture était faite d'une toile de jute.

C’est ce livre-là qui est au Musée juif de Berlin ?

Dix jours après la publication du livre en français, j'étais à Berlin et David m'annonce que la famille a décidé de donner l'original au Musée juif de Berlin. Il me propose de l'accompagner. Je croyais que toute la famille serait là, mais nous étions seulement tous les deux. C'était d'autant plus touchant qu'il était venu deux ans auparavant pour le donner, l'avait sorti de son sac, était resté deux heures, puis était reparti avec le livre, car c'était trop dur pour lui de le laisser. Là, il m'a tendu le livre et m'a dit cette phrase très belle : "La dernière fois sans les gants". J'ai trouvé cela sublime. Aujourd'hui, il faut mettre des gants pour le toucher. Il y avait alors dans l'œil, dans l'âme de David, beaucoup de tristesse, mais aussi comme une libération. Son père Tommy avait dit avant de mourir : "Quand je ne serai plus là, ce sera un livre pour les enfants du monde entier." Ça y est, on commence. C'est à nous d'hériter. C'est un livre sur l'héritage, et c'est un art d'hériter. Tommy a passé sa vie avec ces dessins. Chaque fois qu'il regardait le livre, il se disait : "c'est mon père qui est là". Parce que l'art c'est sublime, c'est une des façons d'absorber le présent, pour passer de l'âme de quelqu'un au cœur de quelqu'un d'autre. Un livre sur les camps n'est pas un travail sur les morts mais sur la vie. Les morts sont là pour être en vie. Je ne ressuscite pas mais je "re suscite", si je peux me permettre ce jeu de mots.

Le graphisme est interpellant avec ces illustrations qui évoquent certains dessins américains des années 50...

En effet. Bedric était un immense caricaturiste, un véritable avant-gardiste. Pourtant, quand on voit les dessins, il n’y a ni croquis, ni traits de crayons, ni esquisses. C’est dessiné de manière naturelle.

Dans chaque dessin il y a deux histoires, mais on sent également une certaine irrévérence, entre autres avec sa manière de dessiner Tommy les fesses à l’air, comme un pied de nez ...

Il s’agit avant tout de faire rire un enfant. Peut-être que le dessin qui représente Terezin, avec Tommy de dos, debout sur la valise, montrant ses fesses, n’est pas innocent... Libre à chacun de voir ce qu’il veut y voir. Il est certain qu’enfance n’est pas enfantillage.

Quel est votre dessin préféré ?

Je n’ose pas choisir, mais je trouve que celui où Tommy est dessiné en détective est particulièrement réussi.

Et le plus emblématique ?

Celui où Tommy regarde par la fenêtre, c’est un des seuls où on ne voit pas son visage. L’histoire n’en finira pas de régurgiter des chefs-d’œuvre cachés. Par exemple, lorsque l’Armée rouge découvre le camp de Treblinka, la terre n’en finissait pas de dégueuler des trucs, bien que les nazis aient essayé d’enterrer tout ce qu’il restait. Quand je suis allé à Auschwitz, avec des adolescents, il y avait eu un orage la veille et le lendemain, des fragments sortaient de la chambre à gaz, des bouts de fourchettes, de verres… Dans 15 ou 20 ans, un autre chef-d’œuvre sortira de là, tenons-en le pari. Cela prouve qu’il y a eu de la vie, là-dedans. Or la vie c’est l’art, l’art c’est la vie.

Est-il important aujourd’hui d’éditer un livre comme celui-là ?

Les professeurs d'histoire sont épuisés et ils n'ont pour raconter cette histoire face à la contre éducation des stupidités des réseaux sociaux que de vieilles choses, des témoins des vieux films d'archives, qui sont bouleversants mais qui font parfois pouffer de rire cette jeunesse mal informée ! Je peux vous garantir que lorsqu'on passe Nuit et brouillard (film documentaire d'Alain Resnais, sur l'Holocauste, NdlR) dans certaines classes, il y a des gamins qui pouffent de rire… Il ne s'agit heureusement pas d'une généralité, mais il est certain que l'art est incontestable, que vous le vouliez ou non. Il est un témoignage et c'est le seul qui nous restera d'ici peu.

Pour Tommy, Bedrich Fritta et Hélios Azoulay, éditions du Rocher, 160 pp, 18 €.