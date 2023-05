"Offenses" de l'ex-avocate Constance Debré: Pamphlet contre la justice et les injustices

Une misère crasse

À dix-neuf ans, le criminel, dont on ne connaît pas le nom, ni le prénom, coche toutes les cases de la misère. Il est sorti du système scolaire sans rien, avant de devenir père à seize ans. ll lui manque des dents, son rein fonctionne mal, il traîne au "City stade" avec ses copains en fumant des joints. Son boulot : nourrice. Il ne garde pas des nouveau-nés, mais des sachets de cannabis pour un dealer. Sa mère est dépressive, son père alcoolique. Ce n’est d’ailleurs pas son géniteur. Le sien, un Gitan, ne l’a pas reconnu. Un "bâtard" comme on l’appelle dans la famille. Pour ce qu’il en reste. Son grand frère a demandé à être placé dans un foyer. Victime d’attouchements, sa petite sœur y a été forcée.

Ce portrait pourrait paraître un peu stéréotypé, mais Constance Debré sait de quoi elle parle. L'autrice a été avocate pénaliste. Elle a donc dû croiser un paquet de désœuvrés. "Ici, tout est vrai", écrit-elle dans l'ouvrage, dont la noirceur rappelle l'ambiance dépeinte par Arnaud Desplechin dans Roubaix, une lumière. La romancière écrit ce texte comme une plaidoirie que certains trouveront, sans doute, trop complaisante envers l'auteur d'un crime aussi ignoble. D'autant que le jeune homme misanthrope n'a pas vraiment les mêmes remords que Rodion Raskolnikov, dans Crime et Châtiment.

Mais comme Dostoïevski ou Victor Hugo avant elle, Constance Debré joue sur notre empathie vis-à-vis de la "vie minable" de ce criminel, en expliquant, aussi, comment la violence de la société envers les faibles a pu contribuer à ce passage à l’acte. Notamment pour ceux qui se succèdent à la barre. La famille dysfonctionnelle, le dealer qui met des coups de pression pour obtenir son argent. Les enfants et les petits-enfants qui n’allaient jamais voir la "vieille", mais qui sont bien présents pour obtenir des dommages et intérêts.

Transclasse à l’envers

Plus largement et avec un brin de manichéisme, Constance Debré questionne les notions de "bien" et de "mal", en tirant à boulets rouges sur tout ce qui bouge et, surtout, ceux qui dominent. Les banquiers qui n'accordent pas un crédit à "ceux qui vont crever", les juges qui "enferment les gens pour rien", la reproduction sociale "puisque tout est dessiné à l'avance". Et donc, sa propre classe. Pour rappel, Constance Debré est la petite-fille de Michel Debré, Premier ministre et co-rédacteur de la Constitution française. La fille de François, journaliste lauréat du prestigieux prix Albert Londres.

Un héritage qu'elle a remis en cause dans Nom, sa troisième autofiction publiée depuis un changement de vie et un dépouillement général. Après Play-boy sur son coming out, son divorce et l'arrêt de sa carrière d'avocate ; Love me Tender sur le comportement de son ex-mari qui lui a interdit de voir son fils. Avec Offenses, elle signe un nouveau livre coup de poing, avec le même souci du détail, la plume acérée, la rage et la radicalité qu'on lui connaît, un style parfois familier qui rappelle celui d'une autre autrice contemporaine : Virginie Despentes.

--> ★ ★ ★ "Offenses" | Roman | Constance Debré | Flammarion | 122 pp., 17, 50 €, numérique 13 €.