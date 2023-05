Détective privé et prêtre : la deuxième vie de Jake Adelstein, (presque) loin du vice

Un quart d’heure plus tard, posé dans une petite salle et entre deux rasades de café, l’Américain de 54 ans, est aussi à l’aise pour s’épancher que son look, à la cool, le laisse présager. Un pantalon de survet' à trois bandes, des baskets, une chemise à carreaux et une écharpe bleue sous un trench beige. Ce qui ne l’empêche pas d’aborder l’entretien avec sérieux. “Il n’y a rien de pire que d’interviewer quelqu’un qui est hostile. Je sais ce que c’est.” Impossible à nier, ce dernier a baigné trente ans dans une profession dont il est devenu une légende.

Jake Adelstein, au siège d'IPM, à Bruxelles, le 06 avril 2023. ©JC Guillaume

À jamais le premier

Jake Adelstein est devenu le premier journaliste occidental à poser un orteil dans une rédaction japonaise. En 1993, et pas n’importe laquelle. Celle du Yomiuri Shinbun, le prestigieux quotidien conservateur, journal le plus lu au monde. Huit ou neuf millions d’exemplaires vendus par jour à une époque, apparemment révolue. “Pendant longtemps, au Japon, lire le journal était une obligation. Le Yomiuri était aussi très connu, car le groupe détenait une équipe de baseball très populaire. La population vieillit, les jeunes ne lisent plus le journal dans le métro, et la popularité du base-ball est en chute. Au détriment du football.”

guillement “À 18 ans, je travaillais dans une librairie. En faisant un inventaire, je suis tombé de deux étages. Je suis resté dans le coma pendant un jour. J’ai peu de souvenirs de mon enfance."

Atteint du syndrome de Marfan, une maladie génétique rare, avec lequel “il vit bien”, Jake Adelstein, lui, n’a jamais vraiment été féru de sport. À Columbia, ville moyenne du Missouri où Josh (son vrai prénom) a grandi, les athlètes du lycée avaient d’ailleurs tendance à chercher des noises à ce passionné de théâtre. Il a 16 ans lorsqu’une brouille avec un autre élève fait pivoter son existence, l’orientant d’un cran vers le pays du Soleil-Levant. “Un prof qui avait grandi à Okinawa, a assisté à la scène et m’a conseillé de m’inscrire au karaté. J’ai lutté, lutté, mais je n’ai jamais été très doué. En revanche, j’ai été introduit au bouddhisme zen par l’intermédiaire de cette discipline. Comme dans un mauvais film des années 80”, ironise Jake, dont la mémoire est émaillée de trous noirs en raison d’une sale histoire. “À 18 ans, je travaillais dans une librairie. En faisant un inventaire, je suis tombé de deux étages. Je suis resté dans le coma pendant un jour. J’ai peu de souvenirs de mon enfance. Peut-être que ce n’est pas si mal…”

L'ouvrage "Tokyo Vice" est particulièrement populaire en France. ©Les Editions Marchialy

"Tokyo Vice a changé ma vie"

Il se souvient, en revanche, clairement de son arrivée au Japon, où il a émigré pour étudier la littérature comparée, se plonger dans le bouddhisme – il vit alors dans un temple – et apprendre la langue locale composée de milliers d’idéogrammes. Un cauchemar. “Le journalisme, ce n’était pas prémédité. C’était seulement pour améliorer mon japonais”, assure, aujourd’hui, le reporter star. Lorsqu’il décide, quatre ans plus tard, de s’inscrire au concours d’entrée du Yomiuri, on le traite de fou. Jake s’en moque et tente le coup. Au culot et à raison. Après une année d’humiliation, durant laquelle le gaïjin ("étranger") est bizuté "comme tout le monde”, avant d’être finalement intégré, puis rapidement chargé de couvrir le crime organisé et les magouilles des yakuzas. Au menu : sexe tarifé, drogue, règlements de compte, tout ça, tout ça.

Lorsqu’il décide, quatre ans plus tard, de s’inscrire au concours d’entrée du Yomiuri, on le traite de fou. Jake s’en moque et tente le coup. Au culot et à raison.

Des années d’immersion dans les bas-fonds de la capitale qu’il racontera dans le passionnant Tokyo Vice. Publié en 2009, l’ouvrage devient un best-seller et “change sa vie”. Positivement, en renflouant son compte en banque et en inspirant des vocations. "Une fierté", pour lui. C'est le cas aussi de sa fille Beni, encore étudiante, qui veut se lancer dans le métier. Moins drôle : “Ça me terrifie qu’elle veuille devenir journaliste… Comme free-lance, tu dois constamment te battre pour gagner assez d’argent. Mon sentiment est mitigé. Je n’aurais jamais pensé qu’elle allait me suivre, mais bon, here we go !”

Le livre adapté en série par HBO lui a aussi valu quelques accrocs. Certains l’ont même traité de mytho. “Tous les trous du cul ont voulu commenter : 'tu n’as jamais travaillé pour un quotidien japonais, tu n’as jamais couvert le crime organisé'. Blablabla… En ligne, il est, pourtant, facile de vérifier ce que j’ai fait. Ils sont juste trop fainéants. C’est le prix à payer… Je crois que les yakuzas ont cet adage : quand tu escalades une montagne, il y a toujours quelqu’un qui veut te faire redescendre.”

"Aux USA, je serais mort"

Parmi ceux qui auraient, sans doute, aimé pousser le reporter dans le vide, il y a Tadamasa Goto, ancien chef du Yamaguchi-gumi, un des plus grands groupes de la mafia japonaise. Le “Richard Branson des yakuzas” l’avait menacé de mort dans un livre, ce qui avait contraint Jake de vivre, un temps, sous protection policière. Dans son enquête, Adelstein avait révélé le marché conclu par le mafieux nippon avec le FBI. Le deal ? Balancer des infos sur son clan contre un foie d’occase, greffé à l’hôpital de Los Angeles, pour soigner son cancer. Mauvaise ironie de l’histoire, Jake a contracté la même maladie que son “ennemi” en 2011. Une tumeur soignée grâce à une injection d’éthanol et une chimio. Arigato ("merci") le Japon. “Si j’habitais, encore, aux USA, j’aurais probablement perdu tout ce que j’avais et je serais mort”, rigole-t-il, jaune, en cherchant ses lunettes dans sa veste.

Sa routine au "Yomiuri" : 80 heures/semaine à trimer comme un damné et six bouclages par jour à respecter.

Avant de tomber malade, en 2005, Adelstein a, pourtant, traversé le Pacifique en sens inverse pour rentrer chez lui. Ses deux enfants (Beni, donc, et son fils Ray) y résident. Jake venait de démissionner du Yomiuri, après 12 ans de bons et loyaux services. C’est peu dire. Sa routine : 80 heures/semaine à trimer comme un damné et six bouclages par jour à respecter. Usant, évidemment, mais courant. Des karoshi ("overdose de travail") meurent chaque année dans le pays d’un surmenage. “C’est trop stressant la presse quotidienne. J’ai une amie qui est entrée en même temps avec moi au Yomiuri et qui est morte d’un cancer très tôt. Je pense que c’est en partie dû à ce boulot.”

Les yakuzas, toujours là

Pas si facile, pour autant, de rester totalement sourd au chant des sirènes de l’adrénaline. Bien décidé à se reconvertir en juriste et changer de vie, Jake est finalement revenu vivre dans son pays d'adoption. Il est devenu, dès 2006, tantei. Un détective privé japonais. Tout bénef. “J’écris pour trois personnes, je suis dix fois mieux payé, et je peux utiliser mes recherches pour écrire des articles”, se réjouit celui qui s’est spécialisé dans la diligence raisonnable. Des enquêtes pour le compte d’entrepreneurs qui souhaitent en savoir plus sur une autre compagnie avant de travailler avec elle. Pour débusquer, notamment, les sociétés écrans des yakuzas. Dans Tokyo Detective, la suite de son livre phare, l’auteur américain raconte comment les mafieux ont, par exemple, participé aux opérations de secours après Fukushima ou se sont incrustés dans l’organisation des J.O. de Tokyo.

Depuis l’arrivée d’Adelstein, la mafia nippone a, néanmoins, vieilli, décliné et été contrainte de s’adapter. Notamment en raison de l’adoption de lois qui ont rendu illégal le fait de commercer avec la pègre. "Il y a encore 24 000 yakuzas et quelques histoires intéressantes à écrire. Mais j’écris de moins en moins sur eux", admet Jake qui a, par contre, lancé un podcast sur les "évaporés", ces milliers de personnes qui disparaissent, chaque année, au Japon. Le 28 mars 2017, le reporter, lui aussi, a “changé” de nom. Appelez-le Ryojo ("se détendre").

"Une deuxième adolescence"

Quelques mois plus tôt, Adelstein avait revu Ryongen-San, le sage qui dirigeait le temple bouddhiste dans lequel il avait vécu jeune. "Tu as l’air vieux. Et tu as grossi. Tu pourrais vivre ta vie un peu mieux", lui aurait balancé le religieux. Sans tact, certes, mais avec franchise et une solution. “Pourquoi de ne pas envisager la prêtrise ?”. Jake l’a écouté, prêté serment et promis de respecter les "dix préceptes graves" de la religion bouddhiste zen Soto. Ne pas tuer, ne pas voler, chérir toute vie, garder l’esprit clair, ne pas médire… Finis, en principe, la vie dissolue, les shots de saké, les conquêtes d’un soir et les excès du passé. Jake assure s’être posé. “C’était le moment de saisir cette opportunité pour changer la direction de ma vie. J’aime la religion, j’aime la compassion. Si tu parviens à te libérer de toute avidité et de toute haine, tu seras heureux. Je suis très content de l’avoir fait”, juge, prosélyte, celui qui a quitté la furie tokyoïte pour le calme de Kyoto. Près de la plage… "Je médite tous les jours et je ne me mets plus en colère. Toute ma vie, ça a été un gros défi."

Il s’est même rabiboché avec certains yakuzas qui le contacteraient pour conduire les rites funéraires de leurs frères. Accepterait-il, un jour, de faire passer Tadamasa Goto (lui-même devenu prêtre bouddhiste tendai) dans l’au-delà après son trépas ? "Oh oui… Je ne suis pas encore prêt à le faire seul, mais je dois m’entraîner sur quelqu’un. Fils de p...", conclut-il, apparemment, pas totalement libéré de ses vieux démons.

"Tokyo Detective" - Récit de Jake Adelstein - Les Éditions Marchialy, 400 pp, prix : 23 euros, version numérique : 14,99 €.