Entre sa terre natale et son pays d’adoption

Ce roman a été rendu encore plus urgent par la guerre. En août 2018, Lisa, la narratrice, se présente à un poste frontière entre l’Ukraine et la République populaire de Lougansk, à l’est de l’Ukraine, qui ont fait sécession en 2014 et ne sont reconnues que par la Russie. Elle tente de convaincre un soldat de la laisser passer. En vain. Forte d’une mission confiée par sa grand-mère Aleksandra, elle insiste. En réalité, elle doit apporter à Kolja un mouchoir bien particulier, sur lequel l’arbre généalogique de la famille est brodé au fil noir et rouge. Kolja est l’oncle de Lisa, probablement mort en 2015 pendant la guerre d’indépendance de Lougansk. Elle est venue pour se recueillir sur sa tombe. Sa grand-mère Aleksandra, âgée de 94 ans, a été déportée de Lougansk par les nazis en 1942, alors que la ville s’appelait Vorshylovhrad.