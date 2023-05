Les auteurs choisis pour le Prix Prince Pierre de Monaco

Un concentré de création, d'intelligence, de talents, auteurs et autrices de livres qui resteront dans l'histoire. On y retrouve, dans le désordre : Tahar Ben Jelloun, Dany Lafferrière, Philippe Claudel, Paule Constant, Pierre Assouline, Dominique Fortier, Yves Namur (Secrétaire perpétuel de l'Académie royale de Langue et de Littérature française de Belgique) etc. Toutes et tous réunis sous la présidence S.A.R. la princesse de Hanovre, présidente de la Fondation Prince Pierre.

Cette institution fut créée le 17 février 1966 par le Prince Rainier III, en hommage à la mémoire de son père, le Prince Pierre, grand protecteur des lettres et des arts. Objectif : favoriser la création contemporaine dans la littérature, la musique, les arts et la recherche. À l'élégance et l'intelligence, les Monégasques aiment ajouter l'excellence.

Les prix sont remis en octobre sur la base des recommandations des trois conseils littéraire, musical et artistique. La semaine dernière, c'est donc le Conseil littéraire qui s'est réuni au Ritz. À l'issue des délibérations, les nominés pour le prix littéraire, qui honore un écrivain, une écrivaine pour l'ensemble de son œuvre sont Michel Bernard, Sylvie Germain, Marie-Hélène Lafon, Jean-Noël Pancrazi et Serge Rezvani.

Les nominés pour la bourse de la découverte (premier ouvrage de fonction) sont Feurat Alani pour "Je me souviens de Falloujah" (Ed. Lattès) ; Claire Baglin, "En salle" (Ed. de Minuit) ; Erwan Barillot, "Moi, Omega" (Bouquins) ; Dominique Celis (une Belge) "Ainsi pleurent les hommes" (Ed. Ph. Rey) ; Eric Chacour, "Ce que je sais de toi" (Alto) ; Catherine Logean "Confessions à un ficus" (L'arbre venguer) ; Jeanne-Pham Tran "De rage et de lumière" (Mercure de France) ; Perrine Trippier, "Les guerres précieuses" (Ed. Gallimard).