Spirou contre la haine

Son matériau de base est une bande dessinée : la version de Spirou proposée par l’auteur français Émile Bravo, déclinées en cinq albums (un plus quatre, pour être précis). Invité en 2008 par les éditions Dupuis à publier un album dans la collection hors série Le Spirou de…, Bravo avait choisi de ramener le héros en 1938, année de sa naissance et de celle journal qui porte son nom.

Il avait fait de Spirou un ketje bruxellois, groom employé au Moustic Hôtel (ce qu’était le personnage créé par Rob-Vel). Émile Bravo propose un prequel, c’est-à-dire que l’époque dans laquelle évolue son personnage est antérieure à celle du Spirou de Franquin, ce qui permet au Français de s’affranchir de l’héritage monumental de la version du Belge, mètre étalon de la série.

Spirou, l’orphelin devenu héros

Émile Bravo refermait cette aventure de Spirou et de son nouvel ami, ce gaffeur de Fantasio, à l’aube de la Seconde Guerre mondiale. Estimant qu’il avait encore des choses à dire, il a repris les personnages en 2018, les plongeant dans une Belgique occupée par les nazis pour une série de quatre albums, intitulée L’espoir malgré tout. “Mon père (républicain espagnol réfugié en France) m’a toujours dit : ‘Sans Hitler et Mussolini, tu ne serais pas là’. À partir ce moment-là, vous avez envie de vous intéresser à ce qui s’est passé et à l’espèce humaine”, expliquait à l’époque Émile Bravo à La Libre lors de la parution du premier tome.

La tétralogie décrit la façon dont la guerre va fixer les valeurs d’humanité, de courage et d’engagement qui animent Spirou, préfaçant sa carrière de héros intrépide épris de justice. Fidèle à l’ADN de la série, qui mêle aventures et humour, le Spirou de Bravo est le chaînon manquant entre le personnage farfelu de Rob-Vel et celui que Jijé confia à Franquin, en 1947.

Une exposition qui brasse large

L’espoir malgré tout contient bien plus encore et l’exposition Spirou dans la tourmente de la Shoah témoigne de l’ampleur et de la profondeur du travail de Bravo, récompensée en 2020 par le Fauve d’or de la meilleure série au festival d’Angoulême. Critique et historien du Neuvième art, Didier Pasamonik considère qu’il s’agit de l’œuvre de bande dessinée la plus importante sur la Shoah depuis le Maus d’Art Spiegelman, rien de moins.

Déjà à l’initiative de l’exposition Shoah et bande dessinée, que l’on vit notamment à la caserne Dossin, à Malines en 2018, Didier Pasamonik a convaincu le Mémorial de la Shoah de monter cette nouvelle exposition, dont il est le commissaire scientifique.

Les albums de Bravo sont de véritables aventures de Spirou, mais bien plus encore. Ce sont des poupées gigognes, qui contiennent plusieurs histoires, au fort ancrage belge, racontant la grande Histoire.

En imaginant la rencontre entre Spirou et Fantasio et le couple, réel celui-là, formé par le peintre allemand Felix Nussbaum et son épouse Felka Platek, réfugiés à Bruxelles, Emile Bravo incarne la partie de son récit qui relate le sort des Juifs en Belgique (et en Europe) sous l’Occupation. Il dit leur déshumanisation et la mise en place du processus génocidaire, que la bande dessinée évoque, mais ne montre pas. “Je ne pouvais pas envoyer Spirou à Auschwitz. ce n’était pas possible. En admettant qu’il ait survécu, ce ne serait plus Spirou”, commente Bravo, dans le copieux et passionnant catalogue de l’exposition – appel est lancé aux éditions Dupuis pour qu’elles réimpriment ce livre déjà épuisé.

Les salles du Mémorial de la Shoah abritent aussi des œuvres de Felix Nussbaum, reproduites dans la bande dessinée, et de Felka Platek, prêtées par le musée d’Osnabrück, en Allemagne. “Nussbaum fait beaucoup d’autoportraits et leur évolution permet de voir l’évolution de la persécution des Juifs. En utilisant le personnage de Nussbaum, Bravo témoigne de la disparition des personnes, mais aussi de l’importance du témoignage de l’art et des artistes”, détaille Caroline François, commissaire générale de l’exposition.

Spirou dans la tourmente de la Shoah porte “l’idée de transmission et fait œuvre de pédagogie”, poursuit Caroline François. “Ça se voit dans la façon dont Bravo a abordé les différentes thématiques : l’antisémitisme, Nussbaum, les Indésirables… Il amène à faire comprendre de quoi il retourne au jeune public, sans l’infantiliser. C’est très bien documenté, c’est historiquement juste. Nous, nous avons tiré les fils en retrouvant la documentation supposée de Bravo."

L’exposition montre des planches originales et des travaux préparatoires d’Emile Bravo. Mais si les albums sont sa matrice, elle embrasse plus large. On trouve une grande diversité de documents qui dépeignent la réalité de l’Occupation en Belgique, la banalité de l’antisémitisme – dont la bande dessinée belge fut un véhicule avant et pendant la guerre – , la persécution des juifs, l’héroïsme de résistants… “J’avais envie de montrer des archives, des photographies, des documents, je voulais que ce soit une expo où il y a de la matière”, rembobine Caroline François. “On a voulu expliquer dans quel contexte cela se passait. Montrer que tout ce que raconte la bande dessinée est étayé, les correspondances entre la fiction et réalité.”

Journal d’un résistant : Jean Doisy

L’exposition met en lumière le rôle encore méconnu joué dans la résistance par Jean Doisy (de son vrai nom Jean-Georges Evrard), premier rédacteur en chef (communiste) du Journal de Spirou, édité par la très catholique maison Dupuis dès 1938. Très actif dans les milieux fascistes avant-guerre, Jean Doisy rejoint le Front de l’indépendance, aux premières heures du conflit. “Doisy, ce n’est pas n’importe qui. Il est le fondateur de Ligue contre le racisme et l’antisémitisme avant-guerre. Il a sans doute connu Einstein, qui en était président d’honneur. C’est dans ce contexte que ce catho de gauche a été repéré et recruté par le Parti communiste belge”, pose Didier Pasamonik.

Jean Doisy est avant-guerre, le créateur des Amis de Spirou (AdS) et de son code d’honneur inspiré de la loi scoute (franchise, droiture, gaieté même dans la difficulté, défense du plus faible, fidélité à Dieu et au pays…). Leur nombre passera de 5000 en 1938 à 50 000 pendant la guerre, suscitant la méfiance des Allemands – non sans raison : des AdS rejoindront la résistance. C’est encore Doisy qui envoie son compatriote, le sociologue Victor Martin, en Pologne occupée pour enquêter sur ce qu’il advient des Juifs déportés à l’Est. Martin fut l’un des premiers à ramener des informations fiables à ce sujet et sur l’exécution de la Solution finale à Auschwitz.

Jean Doisy, à la Libération de Bruxelles, en 1944 ©D.R.

Lorsque le Journal de Spirou cesse de paraître, privé de papier parce que l’éditeur Dupuis a refusé d’intégrer des Allemands dans son conseil d’administration, c’est toujours Doisy qui imagine utiliser le théâtre de marionnettes Le Farfadet créé par le jeune André Moons pour continuer à faire vivre Spirou – on voit à l’expo la marionnette de Spirou créée par Jijé alors dessinateur de la série. Le théâtre sert aussi d’autres desseins, dont Bravo s’inspire pour son récit. “Le théâtre se déplaçait partout en Belgique et dans le nord de la France. Il faisait salle comble. Ça permettait de faire circuler de l’argent pour les familles qui abritaient des enfants juifs (Suzanne Moons, alias “Brigitte”, la mère du marionnettiste, en sauvera à elle seule 600, NdlR), mais aussi des résistants”, rappelle Didier Pasamonik.

Il est prévu que l’exposition voyage à Toulouse, à Osnabrück, en Allemagne, ville d’où est originaire Felix Nussbaum. On exprime le vœu vibrant qu’elle passe par la Belgique.

Spirou dans la tourmente de la Shoah, jusqu’au 30 août 2022 au Mémorial de la Shoah. Adresse : 17, rue Geoffroy-l’Asnier 75004 Paris. Tél. : +33 1 42 77 44 72. E-mail : contact@memorialdelashoah.org Site web : www.memorialdelashoah.org