Un hymne au courage de Jésus, bâtard et si humain

Vous avez été frappé par un livre du théologien suisse Daniel Marguerat qui évoque un Jésus qui a été "mamzer", c’est-à-dire un "bâtard" ?

Le commun des gens à Nazareth, à cette époque, voyait Marie attendre un enfant hors mariage et ne pouvait penser autrement que Jésus était un "mamzer". Or la loi juive était très dure, excluante à l’égard des bâtards et de leurs mères. Voilà donc un enfant qui a été ostracisé selon la Loi que les gens suivaient alors de tout près, comme l’a montré le livre de Daniel-Rops sur la vie en Palestine à l’époque de Jésus. Qu’il soit d’essence divine ne change alors rien : lui et sa mère ont été ostracisés. Comment cet enfant brillant aurait-il pu ne pas se révolter contre cette exclusion ? Il a une blessure d’enfance et on sait que ces blessures, que nous avons tous à des degrés divers, ne disparaissent pas comme ça. Et celle-ci est particulièrement brûlante. J’ai voulu, dans ce livre, raconter les grands actes de Jésus à la lumière de cette blessure d’enfance.

Vous montrez un Jésus défenseur de tous les opprimés.

Tous les actes de Jésus se ramènent à ne laisser personne au bord du chemin, à accepter tout un chacun, à exclure l’exclusion. C’est, pour moi, la pensée chrétienne la plus essentielle. Si, jusque-là, je pensais que le pilier du christianisme était la Croix, j’ai vu qu’il y avait un second pilier dans cet enfant exclu, dans la douleur éprouvée par Jésus dans son plus jeune âge.

Que représente Jésus pour vous ?

Jésus est mon guide, mon exigence. Il est l’amour à l’état pur. Simplement, j’écris ce roman hors des dogmes, non seulement parce que je ne crois pas à la "Révélation", mais aussi pour montrer que la puissance de la pensée de Jésus transcende les dogmes. L’essentiel n’est pas de croire aux miracles. Jésus est celui qui défend les sourds, les lépreux, les estropiés, les prostituées. Je suis d’origine juive, non croyant, venant d’un pays musulman, élevé par ma gouvernante dans la religion catholique (j’allais tous les dimanches à l’église). J’ai passé onze ans dans un collège protestant en Suisse et j’ai épousé une femme de religion grecque orthodoxe. J’ai été chroniqueur pendant trois ans au journal catholique français "La Croix".

Votre Jésus est humain, pas divin.

Nous sommes tous, pour moi, fils de Dieu, fils de l’Absolu. Si on me dit qu’il est Fils de Dieu avec une majuscule à Fils, il me touche beaucoup moins car il a alors des pouvoirs exceptionnels. Si, par contre, il est fils de Dieu avec une minuscule, alors il a fait ce qu’il a fait, et c’est un exemple, un aiguillon.

Dans le livre, vous interprétez de manière étonnante la Résurrection et le rôle de Judas. On n’en dira pas plus pour laisser le suspense au lecteur.

Pour moi, la Résurrection, dont les Évangiles donnent des comptes rendus différents, est là à chaque instant. Car à chaque instant, la vie recommence. Judas, quant à lui, est un autre "mamzer" qui n’a pas eu des parents aimants, comme Marie et Joseph. Judas vise la création d’une secte. Quand il voit Jésus sur la Croix, c’est un grand choc. Il se dit que le monde entier peut trouver une consolation au pied de cette Croix. Il cherche alors à faire passer ce message. C’est le Séguéla (publiciste) de la situation, le Spin Doctor pour faire passer le christianisme à l’état pur. Depuis la publication de mon roman, je reçois des messages bouleversants. Même les gens qui croient que Jésus a été conçu par l’Esprit Saint me disent que mon livre permet de mieux l’aimer, de le rendre plus proche.

Est-il alors un homme comme Bouddha ou Martin Luther King ?

Non. Car si ceux-là adressaient leur message aux leurs, la force de Jésus est qu’il s’adresse à tout le monde. Mon roman est une ode à l’amour prôné par Jésus, dans la foulée de ce que disait saint Paul : "la seule chose qui importe est la charité". Mon grand regret est qu’il n’y ait pas eu de fusion entre la loi juive et la charité. J’ai deux fondations en Israël et en Palestine qui aident à une bonne entente entre Juifs et Palestiniens. Je suis juif, non croyant, mais baigné dans cette culture, et quand je vois aujourd’hui des ministres israéliens qui prennent la religion en otage, qui oublient la Torah quand elle dit : "tu n’oublieras pas que tu as été étranger en terre d’Égypte" et qui appliquent à un autre peuple des actes qui sont en opposition frontale avec les textes du judaïsme, alors je suis très en colère. Et je me dis que ma colère rejoint un peu celle de Jésus à l’égard des docteurs de la Loi.

--> ★ ★ ★ Metin Arditi | Le bâtard de Nazareth | Roman | Grasset, 197 pp., 19 €, numérique 14 €

EXTRAIT

"Il faut retrouver l’Esprit de nos lois, plutôt que s’accrocher au sens étroit et vinaigré des mots. Le Lévitique ne nous dit-il pas : tu aimeras ton prochain comme toi-même ? Quel sens peut avoir un amour sans pardon ? Lapider une femme parce qu’elle a aimé ailleurs que chez elle, lui ôter la vie, est-ce une preuve d’amour ? Réserver à un enfant une vie d’exclusion, parce qu’il est né d’une femme célibataire, sans avoir rien demandé au Ciel, est-ce une loi d’amour ?"